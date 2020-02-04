‫مواصفات الأبراج في الحب والزواج

تحلم كل فتاة بفارس الأحلام وترسم في خيالها صورة لزوج المستقبل بكل الملامح والرتوش ولكن دون أن تسأل ما برجه ؟

هذا الخطأ قد يقلب كل الموازين ويجعل المرأة تندم على اختيارها إذا كان زوجها من برج يتعارض مع مواصفات برجها ليتحول الحلم الوردي إلى كابوس ومسلسل لا ينتهي من العنف اليومي.

وبحثت عن مواصفات كل الأبراج لتقدم لك نصيحة العمر بالابتعاد فوراً عن صاحب البرج المخالف الذي لا يلتقي أبداً معك حتى في منتصف الطريق .

امرأة الحمل .. حذار من الجدي والحوت

إن طبيعتك النارية التي تعمل ضد الذوبان في الآخرين أو الانصياع الكامل لرغبات الحبيب أو شريك حياتك تمنعك من الحصول على السعادة العاطفية في الزواج إلا بشروط خاصة ونادرة فأنت تريدين حريتك كاملة لا ينقص منها شيء، كما أنك تناطحين الرجل في عالمه وفي أعماقك أمنية كامنة تتمنى لو كنت رجلاً من أجل الحصول على الحرية الممنوحة له في المجتمع وعلى ذلك فليس من السهل عليك التعايش في إنسجام مع الحبيب من أبراج كثيرة :

- الرجل الجدي الذي يتمتع بطبيعته هو عدوك الأول في هذا الشأن لأنه سيضع قيوداً كثيرة من حولك في الزواج ويحد حريتك ويستنكر بشدة مناطحتك له .

- الرجل الحوت سيقلب حياتك رأساً على عقب فقد يتيه بك في البداية ولكن بعد ذلك سيكتشف أنه أمام شريك معاند ومشاكس وسيفقد رومانسيته معك سريعًا ليتحول إلى شخص آمر يصدر الأوامر والتعليمات في غضب وضيق ولأنه رومانسي فسرعان ما سيتحول عنك إلى غيرك.

امرأة الثور .. فيتو للأسد والقوس

لك طبيعة متماسكة جدا وليس من السهل على أحد ان يشتت تماسكك أو أن يخترق بناءك النفسي أنت انثى كاملة تحيطين نفسك بسياج قوي من مكونات الشخصية المستقرة التي لا تفتح الباب لكل من هب ودب بل ان لك شروطا صعبة في الرجل وانت تبحثين عنه بنفسك تريدين الحب كل الحب وتريدين ايضا عدم اختراق استقلالك.

- رجل الأسد والقوس كلاهما من طبيعة نارية يكرهان أن يصادفا جبلاً عنيداً شامخاً لا يفتح في كل مرة إلا بكلمة "سر" وسوف يستخدمان ناريتهما في محاولة اذابة الجبل الجليدي الذي تمتلكينه ويقود العناد الى محاولة هدم الجبل في الصورة النهائية والنتيجة ان الجبل لن يذوب ولن ينهدم وقد يحدث انفجاراً مدوياً.

امرأة الجوزاء ممنوع الاقتراب من الحوت والعقرب

انت امرأة عقلانية منطقية الى حد كبير ولو مكثت عشرات السنين مع هذا الحوت فلن تفهمي كيف يفكر هذا الرجل ولا على أي منطق يعيش فالحياة بالنسبة لك والمواقف والاحداث هي بمثابة 1+1= 2 اما بالنسبة لرجل الحوت فهو قادر على جعل 1+1=3 او 4 او حتى 5 فهو يحيا بالاحساس وانت تعيشين بالعقل وشتان بين المجالين.

- رجل الحوت والعقرب سيفشل دومًا في أن يجعلك تستمتعين بالحياة عن طريق الإحساس وأنت ستفشلين دومًا في أن تجعليه يكون منطقياً ويرى الاشياء بالعقل ان الحياة بالعقل طول الوقت طريقة جامدة وموحشة وكئيبة والحياة بالاحساس طوال الوقت هي ضياع وتشتيت وفي أغلب الاحوال فأنتما لن تلتقيا واذا حدث الزواج بينكما فسيكون مأساة كبيرة ستنتهي سريعًا.

امرأة السرطان ابتعدي عن الدلو والحمل

انت امرأة متسلطة شخصية سلطوية تهوى ممارسة السلطة على الاقل في بيتها ومع زوجها واولادها عملية وقوية ورجل الدلو سينظر لك بعين الاعجاب وسيخشاك في كثير من الاحيان ويعمل لك الف حساب وبما انه انسان يعشق الحرية والصحبة والترحال في الناس والشخصيات من حوله فسوف تضايقينه بتحكمك واعلانك الدائم عما تريدينه في صيغة اوامر ونواه ولا بد في النهاية ان يفر منك الى اخرى

- رجل الحمل اذا صادفك فهو مثلك تماما طيب وسلطوي وايضا قليل الثقة بنفسه لذلك هو يصدر اوامر ومحاذير كثيرة بشأنك هو يريدك مطيعة له في جميع الاحوال وانت تريدين ان تشعري ان زوجك يسمع كلامك ان الحياة بينكما ستأخذ شكل جولات مرة في سعادة ووفاق ومرة في خناق وجدل واحتداد ويستمر الامر كذلك بعض الوقت حتى يشعر كل منكما انه زهق من الاخر ومن الحياة معه ان الماء والنار ضدان انت تحاولين فرض سلطته عليك والنتيجة انه يجعلك تغلين بين جوانحك .

امرأة الأسد ممنوع الجدي والميزان

انت امرأة تعشقين الحياة والمرح والظهور بين الناس وسماع كلمات الاعجاب والاطراء كريمة ومبذرة وتهوين ممارسة متعة الشراء والحصول على كل ما يزيد من جمالك وجاذبيتك كما انك غيورة جدا ولا تطيقين زوجا او حبيبا لا يهتم بك اهتماما حقيقيا مستمرا او ينشغل عنك بأخرى .

- رجل الجدي والميزان لن تجدي معه ما تبحثين عنه فهو انسان عملي يعشق عمله اكثر من حبه للمرأة لا يجيد التعبير عن حبه في كلمات رقيقة عذبة وهو بعيد عن النغمات الشاعرية والالحان الرومانسية وقد يكون مقتصدا جدا او بخيلا لا يهوى انفاق المال فيما لا يفيد وقد يكون صارما جادا لا يكترث للعواطف وفي ذلك كارثة لك فالافضل ان تحذريه

امرأة العذراء حذار من القوس والميزان والجدي

انت امرأة رقيقة شاعرية وعقلانية في نفس الوقت محبة للغير بطبيعتك ودودة ولطيفة العشرة قادرة ببراعة على تحمل المسئولية واحترام المباديء والقرارات التي تلزمين بها نفسك تجاه شريك حياتك بمعنى أصح انت مخلصة من داخلك لشريك الحياة ولكن بشرط الا يعبث بك او يطمئن الى طيبتك

- رجل القوس والميزان قد يحدث ذلك معهما فالاثنان سيسيئان اليك بطبيعتهما التي تحوي على كذب كثير فهما مراوغان وغير صريحين في الحب ولديهما اهتمامات عديدة خارج المنزل قد يكون منهما الاهتمام ببستان الجمال في عالم المرأة الفسيح ولكنك ستكتشفين كل ذلك اجلا ام عاجلا لتبدأ الصدمات .

- رجل الجدي اذا صادفك فقد يعجبك في اول الامر عقلانية واحترامه لكلمته ولكن بعد وقت ستعرفين ان هذه الجدية تتحول كثيرا الى نوع من الكآبه والألوان الداكنة التي تصبغ الحياة بأشكال لا تستطيعين الاستمرار معها .

امرأة الميزان فيتو للحوت

انت امرأة عاقلة ومتزنة ومعتدلة في اغلب الامور رقيقة بدرجة كبيرة وشاعرية بدرجة معقولة تحبين النظام والتحرك وفق خطوات ثابتة ومدروسة تفكرين قبل اعلان قرارك تصليحين جدا للحياة العملية لانك تقدرين المسئولية وقادرة على حملها لفترات طويلة

- رجل الحوت اذا ارتبطت به سيفسد لك كل هذا النظام ويأخذك الى عالم غريب عليك من الاثارة والمفاجات غير المتوقعة والخطوات غير المنتظمة قد يكون ناجحا ولكنك لن تفهمي كيف نجح او كيف حدث كذا وكذا فهو غالبا ليس لديه قانون محدد يسير في حياته وقد تكون الحياة هي التي تسير به تحبه مرة وتغضب عليه مرة وتهمله مرة وانت لا تفهمين وهو غير مكترث ان الحياة بينكما مستحيلة فأنتما ضدان في امور كثيرة .

امرأة العقرب ممنوع الاقتراب من العقرب والأسد

انت امرأة ذات طراز خاص ولك أسلوبك الخاص جدًا في كل شيء قد تكونين غامضة ومساحة الاسرار في حياتك كبيرة فأنت لا تفصحين عن نفسك بسهولة ولا بصعوبة قد يكون السبب هو حالة من الخوف الطبيعي يسكن اعماقك لذلك فأنت متشككة وكتومة تبدين غامضة ورجل العقرب معه يزداد قلقك وخوفك لأنه مثلك تماماً بل هو أكثر غموضًا وأكثر تكتما إلا إذا التقيتما في حالة نادرة من الصراحة والبوح الحقيقي وهذا لن يحدث إلا في حالة حب قوي وطاغ

- رجل الأسد فانه سيسيطر عليك بقوته وسيصر على أن يبهر ذاتك سيزيد من الصراع في داخلك ومعه ستكونين امرأة معذبة نفسيًا حتى لو توافرت لديك كل أسباب الرفاهية.

امرأة القوس ابتعدي عن الثور والسرطان

أنتِ إمرأة طيبة عملية تحبين الانطلاق في الحياة ولا تحبين الأسر مرحة ونشيطة تحبين مشاركة الرجل في عالمه تصلحين للمشاركة مع أبراج كثيرة بسبب طيبتك وانفتاحك على الحياة مع رجل الثور قد تنجحين معه ولكنه أكثر هدوءًا منك وفي أمور كثيرة سوف تفاجئين بعناده غير المنطقي إلى أقصى حد ويصر على أن تنفذي ما يقول دون نقاش هو فنان متقلب النفس حساس جدًا سوف تضايقه حركتك المستمرة وتعكر عليه انسجامه مع نفسه فهو متأمل أكثر منه متحرك وحساسيته زائدة وشعوره بذاته قوي جدًا وهو الاساس في كل تعاملاته مع الآخرين .

- رجل السرطان إذا التقيت معه فقد لا تجدين طموحك فله طبيعة مخالفة لطبعك فهو هاديء مسالم جدًا لا يهوى المغامرات واقتحام العوالم الجديدة وأنت عكس ذلك وسوف تشعرين بالملل معه بعد فترة قصيرة مع أنه طيب مثلك.

امرأة الجدي حذاري من الحمل

أنتِ امرأة عقلانية وجادة تهتمين جدا بمصلحتك ومكانتك الاجتماعية وتسعين من أجلهما بخطوات صحيحة كما أنك شاعرية عند اللزوم ولكن في أوقات قليلة ولك طبيعة مخالفة تماماً لطبيعة رجل الحمل فهو طيب القلب ولكنه عصبي وحاد الطبع وأحياناً يصبح متهورًا وأنت لن تستطيعي التفاهم معه أو التخفيف من حده طبعه الأمر الذي سيجعلك تفقدين اعصابك ان الحياة بينكما ستكون مليئة بالعراك وكثيرا ستجدينها لاسباب بسيطة لان الطباع مختلفة او هي متعارضة .

امرأة الدلو فيتو للجدي والعقرب

أنت امرأة عشرية من الدرجة الأولى تحبين الصحبة والأصدقاء والزيارات وتعشقين الحياة وترغبين في رؤية كل جديد فيها تلقائية وعفوية وبراءة الأطفال تسكن أعماقك أحياناً تؤدي بك تلك البراءة إلى الأحزان والمشاكل التي لا تنتهي.

- رجل الجدي سيضطر بعد وقت إلى أن يحبسك لأنه سيشك فيك وفي طباعك العفوية وسيسأل نفسه هل هي ساذجة ام داهية وماكرة والحقيقة أن طفولتك المستمرة يمكن أن تدفعك للهاوية من الصعب أن يستمر الحال بينكما لفترة طويلة فسوف تشعرين بالاختناق وهو سيحاول دوما تكبيلك .

- رجل العقرب رغم الإعجاب الذي نشأ بينكما أول الأمر الا انك سرعان ما تكتشفين أنه من عالم آخر غير عالمك أنه كثير الشكوك وقليل الثقة في الآخرين وسيكون طول الوقت ضد عفويتك وينقد بشدة تلقائيتك وثقتك الزائدة في الناس من حولك وتتحول الحياة بينكما إلى جولات من النقد القاسي المؤلم .

امرأة الحوت ممنوع الاقتراب من الميزان والجوزاء

أنت امرأة كاملة الأنوثة حالمة ورومانسية بحاجة دائمة إلى مشاركة فعلية من الزوج والحبيب وغياب المشاركة والصداقة في الحب والزواج يجعلك تشعرين بوحدة حقيقية تسبب لك ألماً كبيراً

- في حالة رجل الميزان والجوزاء الاثنان لا يستطيعان تقديم هذه المشاركة الحقيقية لإمرأة من طراز برج الحوت فهما مشغولان بأمور اخرى وليس فيها الرومانسية التي تسعدك وهما أيضاً من النوع المراوغ الماكر وستصيبك الحيرة والتشتت في حياتك مع كل منهما .