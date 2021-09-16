على الرّغم من أنّ جمال العروس هو موضوع كلاسيكيّ، إلا أنّه لا بدّ من تحديث طلّتك بشكل يتلائم مع الخريف، بغية إضفاء لمسات خاصّة بهذا الموسم على احتفالاتك. نقدّم لك في ما يلي، بضعة أفكار متّصلة بالشعر الأنيق والمكياج والأظافر خاصّة بهذا الفصل.

جمال العروس في فصل الخريف 2021

اختاري ألواناً داكنة: يمكن للعروس التي تقيم زفافها في فصل الخريف اعتماد أحمر الشفاه بألوانه الداكنة الرائجة خلال هذا الموسم. اختاري أحمر شفاه بألوان التوت بدل الزهريّ، أو الخوخي التابع لموضة الربيع والصيف. إن كنت جريئة حقاً، اختاري لوناً خمريّاً أو تدرّجات القرميد. يمكنك حتى تلوين أظافرك باللون نفسه. ومهما كان اللون الذي سيقع اختيارك عليه، اعتمدي طبقة نصف لمّاعة، من أجل إضفاء لمسة أناقة على الطلّة.

دموع الفرح: عند تلطيخ الكحل بشكل طفيف، ستشعرين بأنّ عينيك جذابتين ورائعتين، من دون تأثير العيون المدخنة بالكامل. ولكن، إن قررت اعتماد الطلّة الجذابة، عوضاً عن المكياج الناعم، فلا تكثري من الألوان الداكنة على الرمشين السفليين؛ وذلك تفادياً لسيلان المكياج بعد ذرف دموع الفرح.

ارفعي شعرك: تميل العرائس اللواتي يقمن زفافهنّ في الصيف إلى تسريح شعرهنّ بشكل عفوي وإلى جعل خصلاته منسدلة أو مجعّدة. ولكن، إذا كنت تسعين إلى الزواج في هذه الأشهر شبه الباردة، فارفعي شعرك على شكل كعكة، مع ترك بعض الخصل منسدلة على وجهك. وإن كنت تفضّلين الشعر غير المرفوع، فننصحك بلفّه كلّه إلى جهة واحدة.

من دون الطرحة: على الرّغم من أنّ ارتداء الطرحة هو بمثابة تقليد، ينتظر الجميع منك الالتزام به، إلا أنّه يمكنك التخلّي عنها في هذا الموسم. عوضاً عن الطرحة، اختاري أكسسواراً خاصاً بالشعر مؤلفاً من أزهار، يتميّز بها الخريف، مصمّمة على شكل تاج جميل. يمكنك أيضاً اللجوء إلى الاكسسوارات التي يتخللها تخريم أو ريش. وإن أردت الالتزام بالتقليد، فهذا هو الموسم المناسب لارتداء الطرحات التي تلامس الأرض.

14 نصيحة من فنغ شوي لزواج ناجح في عام 2021