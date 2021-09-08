14 نصيحة من فنغ شوي لزواج ناجح في عام 2021

14 من نصائح فنغ شوي لزواج ناجح في عام 2021

اختر يومًا جيدًا لحفل الزفاف الخاص بك حتى لا يتعارض أحد مع االأبراج الحيوانية ليوم الزفاف المختار.

اختر وقتًا ميمونًا بحيث يتم اختيار ساعة ميمونة لجلب العروس حتى تبدأ حياتك الزوجية وأنت محظوظ لبقية حياتك!

يجب أن ترتدي العرائس اللون الأبيض دائمًا - وهذا يعني أنها لا تزال عذراء يوم زفافها. على الرغم من أن هذا ليس شائعًا في الوقت الحاضر ، إلا أنه لا يزال تقليدًا يجب اتباعه. من فضلك حافظ على التقاليد.

يجب أن تكون سيارة الزفاف مرسيدس أو أكبر: أصر دائمًا على جلب العروس في سيارة مرسيدس أو بي إم دبليو أو حتى رولز رويس. هذا يعني أنك ستكون ناجحًا جدًا في الحياة بعد الزواج بحيث يمكنك جني ما يكفي من المال لامتلاك واحدة بنفسك!

يجب أن تكون باقة الزهور جميلة لأن الجمال هو جيد شنغ تشي.

لا تتشاجر أو تشتم في يوم الزفاف! أنت لا تريد أن تبدأ يوم الزفاف بتأجيج شار تشي (طاقة سلبية) والحصول على كل تلك الطاقة السلبية في بداية حياتك الزوجية! لذا حاول أن تخفض حدة التوتر.

قم بتشغيل زوج المصابيح بجانب السرير طوال الليل للتأكد من أن حياتك الزوجية ستكون مليئة بالنعيم والكثير من الأطفال.

ابتسم ابتسامة جميلة وامنح شنغ تشي (طاقة جيدة) لكل من يحييك.

ارتد حذاء زوجك إذا كنت تريده أن يستمع إليك طوال حياته الزوجية. يمكن تطبيق الشيء نفسه على العروس.

بالنسبة للعرائس ، لا ترتدي ثوب الزفاف الأسود في ليلة حفل الزفاف. إنه يدل على سوء الحظ في الأسرة بعد فترة وجيزة من الزواج.

لا تكسر أي فناجين شاي أو تقطع أي عصي أثناء يوم الزفاف بأكمله. إذا قمت بذلك ، فمن سوء الحظ أن تبدأ حياتك الزوجية بهذه الطريقة. لا تهتم إذا كان يجب كسرها ، يجب كسر شيء سلبي حتى يكون مستقبلك مع هذا الرجل / المرأة سلسًا ومشرقًا.

لا تشتكي في يوم زفافك على الرغم من أنه متعب للغاية طوال اليوم ولكن سرعان ما سينتهي. إذا اشتكيت ، فلن يكون هناك حظ سعيد لبقية حياتك!

لا تدع أحدًا يجلس على فراش زفافك حتى قبل أن تنام عليه أنت وزوجك. إنه لسوء الحظ لأن طاقات الآخرين ستكون موجودة ، مما يخلق مشاكل لك بعد الزواج.