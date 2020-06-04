10 أطعمة تساهم في إدرار الحليب خلال فصل الصيف

الرضاعة من المراحل المهمة جدًا للطفل لأنها تساعده على بناء جسده وتطوره وتكسبه المناعة ضد الإصابة بالعدوى والأمراض وذلك من خلال مد الرضيع بجميع العناصر اللازمة له وهو صغير. لذلك، لابد سيدتي المرأة من الاهتمام بصحتك وبالأطعمة التي تناوليها من اجل الادرار الجيد للحليب وبكميات وفيرة.

تعتبر الخضروات الورقية واحدة من أهم الأطعمة الصحية التي تفيد في ادرار حليب الثدي خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك المعروف بفوائده الممتازة للنساء المرضعات، كذلك الخضروات الورقية من المصادر الغذائية الهامة الغنية بالفيتامينات التي تعمل على زيادة ادرار الحليب من أهمها السبانخ التي تحتوي على هرمون الفيتو أستروجين المماثل لهرمون الأستروجين المفيد جدًا لصحة الرضاعة والمهم لأنسجة الثديين، كذلك الشبت والبقدونس والخس والكرنب الأخضر والملوخية والجرجير والبروكلي.

من المعروف الفوائد الصحية المتعددة لصحة النساء وبالتحديد النساء الحوامل والمرضعات، حيث يعمل الشوفان على زيادة ادرار حليب الأم بشكل كبير بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لإنتاج الحليب للطفل الرضيع، ومن أهمها عناصر الحديد والكالسيوم، هذا فضلًا عن احتواء الشوفان على الألياف الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالطاقة، كذلك فاكهة المشمش من المصادر الغذائية الغنية بالفيتامينات والحامض الأميني تريبتوفان المحفزة لإنتاج هرمون الحليب. لذلك، أحضري صحن الشوفان المطحون بالمشمش واحرصي على تناوله قبل الرضاعة بساعة أو نصف ساعة.

من أبرز أنواع الخضروات المفيدة جدًا في ادرار حليب الأم المرضعة هو الجزر، وهذا نظرًا لاحتوائه على فيتامين أ وعلى الفيتو أستروجين التي تحتاجهما الأم أثناء مرحلة الرضاعة، هذا إلى جانب أن الجزر من المصادر الغنية بالبيتا كاروتين كل ذلك يساهم الجسم ويحفزه من انتاج الحليب، كذلك البنجر من الخضروات الهامة المدرة لحليب الأم بسبب احتوائه على نسبة عالية جدا من الحديد الضروري لصحة الرضيع وحمايته من التعرض للإصابة بالأنيميا. لذلك، يوصى الأطباء بضرورة تناول كوب أو كوبين من عصير الجزر والبنجر الطازج يوميًّا مع وجبتي الإفطار والغداء.

المكسرات أيضًا من الأطعمة الرائعة التي تفيد في زيادة ادرار حليب الأم وتساهم في تحسين جودته وزيادة كميته، وهذا بسبب احتواء المكسرات على الكثير من البروتينات والزيوت الصحية الغير مشبعة وأحماض الأوميجا 3، وهذه المكونات الغذائية مفيدة جدًا في نمو دماغ الطفل وتطوير جهازه العصبي. لذلك، احرصي عزيزتي الأم المرضعة على تناول المكسرات النيئة الغير مملحة بشكل مستمر خلال وجبة الإفطار، أو يمكنك تناول كوب من الحليب المضاف إليه حبات المكسرات مثل اللوز والجوز وعين الجمل والكاجو والفستق والبندق ويحلى بالعسل.

أيضًا الأطعمة البروتينية والاكلات الغنية بالبروتين من أبرز المصادر الغذائية الهامة والمفيدة لصحة المرأة المرضعة، فهذه الأطعمة البروتينية مثل الدواجن واللحوم والكبد والحليب والجبن ومشتقاتها والبيض غنية بنسبة عالية جدًا من البروتين المحفز من انتاج الحليب في ثدي الأم، هذا فضلا عن المأكولات البحرية وسمك السلمون من البروتينات اللازمة لإفراز الحليب وايضا تحتوي المأكولات البحرية على الأحماض الدهنية وأحماض الأوميجا 3 التي تساعد على ادرار حليب الأم بنسبة عالية.

وفي هذا المقال نقدم لكم أفضل 10 أطعمة لدرّ اللبن:

1- سمك السلمون

كل أنواع الأسماك الدهنية، حيث يحتوي على مادة DHA التي تساعد في تطوير النظام العصبي للطفل، والحقيقة أن لبن الأم يحتوي على هذه المادة بشكل طبيعي، إلا أن زيادتها أمر شديد الأهمية، لذلك ينصح بتناول هذه الأنواع من الأسماك في حدود مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، بالإضافة لإحتواء السلمون والتونة على كثير من الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لك ولطفلك، ويتميز السلمون تحديداً بأنه صاحب أقل نسبة من الزئبق بين أنواع الأسماك الأخرى.

2- منتجات الألبان قليلة الدسم

تعتبر منتجات الألبان وجبة أساسية لكل سيدة منذ بداية الحمل، فإلى جانب أنها أحد أهم مصادر الكالسيوم لك ولطفلك، فهي أيضاً تحتوي على نسب مرتفعة من البروتين وفيتامينات B وD بفوائدها المتعددة، إلا أن الكثافة الدهنية لمنتجات الألبان، قد تؤدي لعسر الهضم والمغص عند طفلك، لذلك ننصحك باختيار المنتجات قليلة الدسم، فهي لا تختلف في قيمتها الغذائية، وإن كانت أسهل في الهضم، على ألا تقل الجرعة اليومية عن كوبين على أقل تقدير.

3- اللحوم الحمراء

قد لا يعرف الكثير منّا أن اللحوم الحمراء هي أحد أهم مصادر الحديد بالنسبة للجسم، كذلك فإنها غنية بفيتامين B-12 وكلاهما شديد الأهمية لكما معاً، إلى جانب البروتين بالتأكيد.

4- البقوليات

هي أحد مصادر البروتين الرئيسية بعد اللحوم، خصوصاً بالنسبة للنباتيين، وكلما زادت درجة دكنة النوع، كلما زادت قيمته الغذائية، فالفاصوليا الخضراء أعلى قيمة من البيضاء مثلاً، كذلك يتمتع الفول بقيمة غذائية مرتفعة، حتى الفول السوداني يعتبر مصدراً مهماً لنفس العناصر الغذائية، والبقوليات لا تختلف عن اللحوم في قيمتها، فهي تحتوي على الحديد والعديد من الفيتامينات المتنوعة.

5- الأرز البني

هل تواجهك مشكلة زيادة الوزن بعد الولادة؟ وعادة ما تسعى أغلب الأمهات إلى التخلص من هذه الزيادة، إلا أن ما لا تعرفينه، هو أن الكربوهيدرات مهمة أيضاً لجسمك ولدرّ اللبن، كما أنك تحتاجين إلى كثير من السعرات الحرارية لتمنحك الطاقة لمواصلة مهامك الشاقة، هنا يأتي دور الأرز البني، الذي يجمع كل هذه المميزات معاً، فهو يحتوي على نسبة معقولة من الكربوهيدرات، كما أنه يمنحك الطاقة التي تحتاجينها، ولا يساعد على زيادة الوزن.

6- البرتقال

تحتاج الأم المرضعة إلى كميات كبيرة من فيتامين C، تزيد حتى عمّا تحتاجه الحامل، والبرتقال من أهم مصادر فيتامين C إلى جانب أنواع الحمضيات الأخرى، إلا أن البرتقال تحديداً يمتاز بكونه مصدراً مهماً للطاقة، إلى جانب كونه محدود التأثير على المعدة الحساسة لمن يعانون من مشكلاتها. كوب من عصير البرتقال يومياً سيكون مفيداً جداً لك ولطفلك.

7- البيض

لا يحتاج البيض أيضاً إلى دليل على قيمته الغذائية العالية جداً، غهو غني بكثير من العناصر شديدة الأهمية لك ولطفلك، مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور، إلى جانب كونه أحد المصادر الطبيعية القليلة التي تحتوي على فيتامين D الذي يساعد في تثبيت الكالسيوم على العظام، لذا حاولي أن تحافظي على وجود البيض في غذائك اليومي قدر الإمكان، سواء في الإفطار أو حتى الغداء، عن طريق إضافته للسلطة، أو بأي شكل تفضلينه.

8- الخضروات الورقية

الخضروات الورقية تمتاز عن غيرها من الخضروات، باحتوائها على الماء في تكوينها، والذي يساعد على درّ اللبن بقوة، إلى جانب قائمة الفوائد اللانهائية التي تتواجد بها، من كافة أنواع الفيتامينات إلى البروتين والحديد وحتى الكالسيوم، إلى جانب احتوائها على كثير من المواد المضادة للأكسدة والمفيدة لصحة القلب.

9- الحبوب

الحبوب أيضاً أحد أهم مصادر الطاقة التي ستحتاجينها بكثافة، خاصة بعد قضاء عدة ليالٍ بدون نوم! وهو الأمر الذي ستعتادينه سريعاً، إلى جانب كونها مرتفعة القيمة الغذائية، خاصة مع إضافة الحليب إليها.

10- المياه

الماء هو قادر على منحك الطاقة، إلى جانب قدرته بالطبع على درّ الحليب، وخلوه من أية تأثيرات سلبية أخرى سواء عليك أو على طفلك، ويمكنك تناوله مباشرة بالتأكيد أو داخل المشروبات الأخرى، ولكن حاولي الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، لأن الكافيين يصل إلى لبن الرضاعة وبالتالي إلى طفلك، وهو ما يمثل خطورة عليه.

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