10 أغذية غنية بالزنك يمكن أن تساعد في تعزيز مناعتك

تمامًا مثل أي مغذيات أخرى ، فإن الزنك مهم أيضًا لصحة جيدة. يلعب الزنك دورًا مهمًا في نشاط أكثر من 300 إنزيم في أجسامنا ، والذي يتضمن تعزيز نظام المناعة لدينا ، وتقسيم الخلايا ، ونمو الخلايا ، وشفاء الجروح وتوليف البروتينات والحمض النووي. على الرغم من أنه عنصر غذائي أساسي ضروري للتطور الطبيعي للجسم ، يعاني عدد كبير من الناس في جميع أنحاء العالم من نقص الزنك. وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ، لا يستهلك حوالي ثلث سكان العالم كمية كافية من الزنك. أحد الأسباب الرئيسية لانتشار نقص الزنك هو أنه مثل البروتين تمامًا ، لا يستطيع الجسم تخزين هذه المغذيات ، لذلك يجب على الشخص تلبية متطلبات الزنك بانتظام.

الكمية اليومية الموصى بها:

وفقًا للمعهد الوطني الأمريكي للصحة ، يجب أن يستهلك الرجال فوق 14 عامًا 11 ملغم من الزنك يوميًا ، بينما تحتاج النساء فوق 14 عامًا إلى 8 ملغم. بالنسبة للنساء الحوامل ، فإن الحصة اليومية الموصى به من الزنك هو 11 ملغم وبالنسبة للنساء المرضعات ، فهو 12 ملغم. إليك 10 أطعمة غنية بالزنك يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي.

اللحوم

الأطعمة الحيوانية هي أفضل مصدر للزنك واللحوم على رأسها. اللحوم الحمراء ، على وجه الخصوص ، هي مصدر كبير لهذه المغذيات. كما أنها معبأة بفيتامين B12 ، الذي لا يوجد في المنتجات الغذائية النباتية. ومع ذلك ، فإن اللحوم مليئة بالكوليسترول والدهون ، وقد يكون استهلاك الكثير منها خطرًا على صحة قلبك. لذا ، من الأفضل أن تتعامل معها بسهولة.

يحتوي 100 جرام من لحم الضأن الخام على 4.8 ملغم من الزنك

المحار

المحار قليل السعرات الحرارية وغني بالزنك. يحتوي المحار على أعلى نسبة من الزنك مقارنة بأي طعام آخر. يحتوي سرطان البحر والروبيان والكركند وبلح البحر على كمية أقل من الزنك من المحار ولكنها لا تزال مصادر جيدة للعناصر الغذائية. إنها مليئة بفوائد فيتامين B12 ، وهو أمر حيوي للجهاز العصبي والتمثيل الغذائي وخلايا الدم السليمة.

يحتوي 50 جرام من المحار على 8.5 ملغم من الزنك

الدجاج

يعد الدجاج مصدرًا ممتازًا للبروتين الخالي من الدهون ، مما يساهم في نمو العضلات وتطورها. لكن الكثير منا لا يعرف أنه غني أيضًا بمحتوى الزنك. إن تناول الدجاج بانتظام مفيد لعظامك وصحة قلبك والمناعة.

الدجاج: يحتوي 85 جرامًا من الدجاج على 2.4 ملغم من الزنك.

البقوليات

إذا كنت تبحث عن الأطعمة النباتية التي تحتوي على كمية كبيرة من الزنك ، فأدخل البقوليات في نظامك الغذائي. البقوليات مثل الحمص والفول والعدس مصدر جيد للزنك. كما أنها منخفضة الدهون وقليلة السعرات الحرارية وتحتوي على العناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل البروتين والألياف.

يحتوي 164 جم من الحمص على 2.5 ملغم زنك.

يحتوي 100 جرام من العدس على 4.78 ملغم إلى 1.27 ملغم من الزنك.

يحتوي 180 غم من الفاصولياء على 5.1 ملغم من الزنك.

الكاجو

الكاجو هي المكسرات الأكثر شعبية وبأسعار معقولة على الإطلاق. وهي معبأة بالزنك والنحاس وفيتامين ك وفيتامين أ وحمض الفوليك. تشكل هذه المكسرات مصدرًا رائعًا للأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة التي يمكن أن تساعد في تقليل تراكم الدهون والكوليسترول داخل القلب. كما أن تناولها بانتظام يحافظ على التحكم في ضغط الدم.

يحتوي 28 غم من الكاجو على 1.6 ملغم من الزنك.

الشوفان

الشوفان هي وجبة الإفطار الكلاسيكية. أحد الأسباب التي تجعل الناس يفضلون دقيق الشوفان هو أنه عنصر غذائي غني بالعناصر الغذائية. ينظم الشوفان مستويات الكولسترول ويعزز نمو البكتيريا الجيدة في القناة الهضمية ، وهو محمل بالألياف وبيتا جلوكان وفيتامين ب 6 والفولات. سبب آخر لإضافة الثوم في نظامك الغذائي هو محتواه من الزنك.

نصف وعاء من الشوفان يحتوي على 1.3 ملغ من الزنك.

الفطر

إذا كنت ترغب في إضافة الزنك الى نظامك الغذائي ، دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية ادخل الفطر في نظامك الغذائي. الفطر منخفض السعرات الحرارية ومعبأ بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين أ ، ج ، هـ ، والحديد. كما أنه يحتوي على كمية من الجرمانيوم ، وهي مادة غذائية نادرًا ما توجد في بعض الخضروات تساعد جسمنا على استخدام الأكسجين بشكل فعال.

يحتوي 210 غم من الفطر على 1.2 ملغم من الزنك.

بذور القرع/ اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على أنواع مختلفة من العناصر الغذائية بما في ذلك الزنك. فهي متعددة الاستخدامات ويمكن إضافتها في نظامك الغذائي بطرق مختلفة. وبصرف النظر عن الحديد والمغنيسيوم والنحاس ، فإن البذور الخضراء غنية أيضًا بالفيتويستروغنز ، والمركبات الموجودة في النبات التي تحسن مستوى الكوليسترول الجيد لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

يحتوي 28 غم من بذور اليقطين على 2.2 ملغم من الزنك.

الألبان

الحليب ولبن الزبادي ليسا مصادر غنية بالكالسيوم فحسب ، بل يحتويان أيضًا على كمية كبيرة من الزنك. فهي جيدة لصحة العظام والأسنان والأمعاء. فهي متعددة الاستخدامات للغاية ومن السهل إضافتها إلى نظامك الغذائي. يمكنك صنع العصائر أو تناول الحليب مع الشوفان.

الشوكولاتة الداكنة

إذا كنت تحب الحلويات، فقم بإشباع الرغبة الشديدة لتناول السكر بالشوكولاتة الداكنة ، والتي تعد أيضًا مصدرًا للزنك. كلما كانت الشوكولاتة أكثر قتامة ، كلما زاد محتوى الزنك.