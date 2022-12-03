10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023 لم يتبق سوى أقل من 30 يوماً قبل أن نرحب بالعام الجديد 2023 ونودع عام 2022. لقد حان الوقت للبدء في التحضير لاحتفالات عيد الميلاد وتدوين قائمة قرارات العام الجديد فكيف سيكون الوداع.

إذا كنت تخطط لحفل صغير مع اهلك أو اصدقائك المقربين، فلدينا مجموعة أفكار رائعة لديكور العام الجديد والتي يمكنك تطبيقها مع بعض المهارة بالأعمال اليدوية.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

1. اختيار الألوان المناسبة

ليس عليك إنفاق الكثير من النقود؛ يكفيك القليل من المستلزمات الأساسية لعمل زينة رأس السنة الجديدة في المنزل. كل ما عليك عمله هو اختيار الموضوع أو الألوان على سبيل المثال، الأحمر والذهبي والأزرق والفضي أو حتى الأبيض والذهبي. هذا لن يجعل منزلك يبدو مبهجًا ومرحًا فحسب، بل سيثير إعجاب ضيوفك أيضًا.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

2. اختيار البالونات

ربما تكون البالونات هي أسهل طريقة لإنشاء بيئة احتفالية في أي وقت من الأوقات. مرة أخرى ، حاول اتباع مجموعة ألوان متناسقة. مزيج من البالونات الفضية والذهبية سيبدو رائعًا. ننصحك باستخدام البالونات المملوءة بالهيليوم.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

3. أضواء LED

استخدام مصابيح LED فكرة مثالية لتزيين المنزل في العام الجديد. يمكنك استخدام مصابيح LED اللامعة لإنشاء أشكال مختلفة أو ببساطة كتابة Happy New Year 2023 على جدار غرفة المعيشة، وهذا بالتأكيد سيضيء الديكورات الداخلية ويعزز ديكور العام الجديد في المنزل. تتوفر مصابيح سلسلة LED هذه بسهولة في السوق ويمكن تثبيتها بسهولة. يمكنك أيضًا استخدام الاسلاك الخفيفة وإضافتها في مرطبانات زجاجية أو توزيعها حول الديكورات الداخلية، ستضيف هذه الأضواء على الفور لمعانًا إلى ديكور العام الجديد في الغرف.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

4. بومبوم المرح

أضف عنصرًا ممتعًا مع زخارف Pompom. استخدمها كإكليل أو ديكور للطاولة أو عند المدخل الرئيسي. يمكنك أيضًا الحصول على ديكور حائط ممتع يمكن استخدامها كسلسلة لجدار الحفلة.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

5. النجوم اللامعة

السهرة المسائية المثالية لا ينقصها إلا النجوم، لذلك اخترنا لك النجوم اللامعة النثرية التي يمكنك اضافتها لتزيين طاولة الطعام أو الطاولة الوسطية أو أي سطح ستضع عليه اطباق الاكل أو الحلويات لضيوفك.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

6. الفوانيس الورقية

محبي الفوانيس الورقية سوف يستمتعون بإعداد هذه الزينة التقليدية. فهي تبدو لطيفة للغاية وتعطي توازن وحيوية لاي مناسبة أو حفلة. نوصي بإعدادها في المنزل بأدوات بسيطة لخلق هذا الشعور الترحيبي الدافئ لحفلتك.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

7. الزخارف الورقية

ستندهش من رؤية الإبداع المطلق والاختلافات في الزخارف الورقية. أما أفضل جزء فهي إنها في حدود الميزانية ، ويمكن استخدامها مرارًا وتكرارًا.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

8. كرة الديسكو

هل تخطط لحفل كله موسيقى ورقص في حفلتك؟ لما لا! احصل على كرة ديسكو رائعة كقطعة مركزية في غرفة المعيشة، وانظر كيف سيتحول المكان عندما يبدأ المساء الى قاعة حفل حيوية.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

9. مفرقعات حفلات رأس السنة

يمكن أن تعزز مفرقعات حفلات رأس السنة فكرة الديكور للعام الجديد دون بذل الكثير من الجهد. إنها مثالية لأي نوع من الحفلات! يمكنك استخدامها عند انتصاف الليل مع الكثير من الهتافات والضحك. هذه المفرقعات اللطيفة متاحة بسهولة عبر الإنترنت وكذلك في السوق المحلية.

10 أفكار ديكور لاستقبال العام الجديد 2023

10. الشموع العطرية

طريقة أخرى مؤكدة لإضافة لمسة رومانسية لحفلتك هي إضافة الشموع العطرية، يمكنك توزيعها في منزلك بزوايا مختلفة أو على طاولة الطعام.

5 أفكار إبداعية لزينة شجرة عيد الميلاد

فنغ شوي أفضل الألوان لإعادة تصميم غرفة الطعام