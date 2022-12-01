5 أفكار إبداعية لزينة شجرة عيد الميلاد لقد بدأ موسم الأعياد مبكراً هذا العام، ولا شك أنك مللت من أفكار تزيين شجرتك المعتادة باستخدام الشموع وأضواء الكريسماس. نقدم لكم بعض الأفكار لجعل الشجرة تبدو مذهلة هذا العام.

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يمكنك إضافة مشغولات يدوية أخرى الى زينتك مثل البسكويت المصنوع من الزنجبيل، القطن، الورق الملون، ألعاب قديمة أو كلاسيكية، كاندي أو سكاكر ملونة، أكواز الصنوبر، أكواب بلاستيكية، عيدان خشبية أو حبات الشوكولاتة.

ننصحك بالعمل مع أطفالك في يوم الاجازة لجمع بعض الأفكار الإبداعية للزينة والعمل عليها، أنتِ بحاجة الى خيطان صوفية، أوراق ملونة، مقص، لاصق، ألوان مائية، شريط لاصق، وأقلام تحديد.

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5 أفكار إبداعية لزينة شجرة عيد الميلاد

1. التزيين بالطعام

استخدم الطريقة التقليدية وقم بتزيين شجرة عيد الميلاد باستخدام المواد الغذائية مثل التفاح والمكسرات والشوكولاتة وغيرها من المواد الغذائية. نحن على يقين من أن هذا سيجعل أي شخص يسيل لعابه!

2. التزيين بالبوم بوم الملونة

استخدم كرات البوم بوم الملونة لتزيين الشجرة. يمكنك أيضًا استخدام كرات صوفية ملونة لتزيين الشجرة.

3. التزيين باستخدام أكواز الصنوبر

إذا لم يكن لديك مساحة كافية، فلدينا فكرة بسيطة لكنها فعالة من حيث تكلفة شجرة عيد الميلاد. يمكن صنع الشجرة على سطح مكتب صغير باستخدام مخروط الصنوبر وتلوينها كلها باللون الأخضر. ضعيها في قدر صغير ، وزيني أكواز الصنوبر بوضع حبات ملونة على الأوراق ووضع نجمة على قمة الشجرة.

4.التزيين باستخدام الأصداف

لما لا تجلبي الشاطئ الدافئ الى منزلك في فصل الشتاء من خلال تزيين الشجرة باستخدام أصداف جميلة من جميع الأحجام والأشكال والألوان. يمكنك وضع أضواء صغيرة لجعلها تتوهج في الظلام.

5. التزيين بالزهور

إذا كنت تحب تجربة شيء جديد، فيمكنك اختيار الأزهار فقط لتزيين شجرتك هذا العام. وهي صديقة للبيئة أيضًا. يمكنك البدء منذ اليوم بتجميع الزهور والورود التي ترغبين بها وتجفيفها ثم ربطها بالخيطان وتعليقها على الشجرة.

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