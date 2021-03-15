عيد الأم أو يوم الأم Mother's Day هو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها.

6 أيام ونحتفل بعيد الأم، كلنا ننتظر هذا اليوم بشغف لنقول لأمنا شكرًا، ولنسمع تلك الكلمة من أبناءنا أيضًا، يقدم "موقع البوابة" هذا العام أفكار للإحتفال بعيد الأم. فسواء كنتِ ابنة تفكرين في طريقة مختلفة للاحتفال بوالدتك، أو كنت أم ترغبين أن يحتفل بك أبناءك بطريقة مختلفة، أو كنت أب تريد أن تشترك مع أبناءك في تحضير عيد أم مفاجأة وغير تقليدي.

10 أفكار ملهمة في عيد الأم مع "البوابة"

من الأفكار الملهمة في عيد الأم زيني المنزل ببعض الزينة المبهجة

من الأفكار الملهمة في عيد الأم أيضاً اطلبي من الأبناء كتابة رسالة لك وللجدتين

لا تنسي الجدين أيضًا واعتبريه يومًا للعائلة

اصنعي كيك لذيذ وبعض المعجنات الخفيفة المالحة أو اشتري بعض الأشياء الجاهزة مثل الميني بيتزا والميني باتيه وكيك أو تورتة مع الشاي والعصير

من الأفكار الملهمة في عيد الأم اطلبي من أبنائك الكبار مساعدتك

فكري في بعض الأفكار التي تجعلين منها برنامجًا لليوم كمسابقة تذكرين فيها أسماء أعظم الأمهات واللواتي أنجبن لنا أعظم العلماء والقادة والمفكرين من الجنسين.

أدرجي أيضًا أسماء المفكرات والعالمات اللواتي استطعن الجمع بين أمومتهن وطموحهن.

من الأفكار الحلوة أيضًا أن يذكر الحضور ميزة لكل فرد فتزيد هذه الأمور من روابط الحب والمودة بينكم

من الأفكار الملهمة في عيد الأم عبري لصغارك عن مشاعرك تجاههم

لا تكوني شديدة التطلب وتغضبي إن نسي البعض ذلك بل بادري أنت وادعي الأبناء خاصة لو كانوا كبارًا.

إتيكيت عيد الأم 2021

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