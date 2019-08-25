قم للمعلم وفِّه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا... هذا يؤكد على أهمية ودور المعلم الكبير فالمعلم رسول لنقل العلم، وتعليمه، وهو الذي يربي، ويخرج الأجيال لتكون مؤهلة لقيادة المستقبل، فهو الذي يخرج الطبيب، والمهندس، والمعلم، وغيرهم.

المعلم هو أساس المجتمع ومربي الأجيال، وبمناسبة اقتراب المدارس نقدم لكم 10 أفكار هدايا من الطالبات إلى المعلمات:

1- مُذكرة جميلة

يمكن الاشتراك مع كافة طلاب الصف لتقديم هدية واحدة ومميزة للمعلمة، وهي عبارة مُذكرة جميلة تحتوي على مجموعة من صور التلاميذ، ويمكن تجهيزها من خلال التقاط صورة شخصية لكل طالب في الصف، وتجميعها كافة في كُتيب أو مُذكرة جميلة وتقديمها للمعلمة، إذ ستفرح كثيراً عند تصفحها ورؤية وجوه طلابها المُشرقة.

2- حمالة للهاتف الخلوي

تُعتبر هذه الهدية مُناسبة جدًا لتقديمها للمعلمة، إذ تساعد في الحفاظ على هاتفها في وضعية مستقيمة وفي الزاوية الصحية أثناء ساعات العمل، وبالرغم من بساطة هذه الهدية وخلوّها من الرفاهية، إلا أنها مفيدة وعملية.

3- مُعقم عام للجسم

تساعد هذه الهدية المعلمات على تجنب الإصابة بنزلات البرد، وذلك لقدرتها على قتل الجراثيم التي تُسبب العدوى، ويتوفر المُعقم بعدة روائح جميلة ومُنعشة.

4- كريم ترطيب اليدين:

قد تعاني بعض المُعلمات من جفاف البشرة، خاصةً إذا كانت تستعمل منتجات مُخصصة لتعقيم اليدين، لذا يُمكن تقديم كريم مرطب لليدين كهدية لطيفة لها.

5- تقويم:

يُمكن للمعلمة الاحتفاظ بهذه الهدية الأنيقة على سطح مكتبها، لتُلقي نظرة سريعة على عدد الأيام المُتبقية حتى يوم العطلة.

6- اللوازم المدرسيّة

يُنفق المعلمون من حسابهم الشخصي على لوازم المدرسة في كل سنة دراسيّة، بالتالي ستكون هذه الهدية مميزة لديهم لأنّها توفّر لهم احتياجاتهم القرطاسيّة في المدرسة، وممكن أن تشمل الهدية أقلام الرصاص، وأقلام الحبر، وأدوات التلوين، ومناديل تعقيم، وأقلام اللوح.

7- حقيبة ملائِمة للعمل

تحتاج المعلمات نقل الكثير من الملفات، والكتب، من البيت إلى المدرسة، وبالعكس، لذا يُعد تقديم حقيبة ذات حجم كبير كهدية للمعلمة شيئاً جميلاً، وبسيطاً، ويوضّح مدى اهتمام الطالبة بمعلمتها وتقديرها لها.

8- قلادة

خاصة صُنع قلادة خاصة بالمعلمة، مكتوباً عليها اسمها، أو عبارة تخصها، وتعتبر من الهدايا المحببة، والتي من الممكن أن ترتديها المعلمة في أي وقت.

9- فنجان شموع

صُنع فنجان الشمع للزينة من الطالبة، بشكل مزخرف وبسيط، وستحظى مثل هذه الهدية بالإعجاب والتقدير من المعلمة، لأنّ الطالبة هي من صنعته بنفسها.

10- أكواب بأطعِمة متنوّعة

تجهيز أكواب شفّافة مميّزة، وتعبئتها بالحلويات المفضلة للمعلّمة، أو الشوكولاتة، أو الفراولة، أو الكرز، أو المكسرات، مع إضافة بطاقة معايدة لها وكتابة عبارات جميلة عليها.

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