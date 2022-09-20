10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية رحلت الملكة إليزابيث الثانية، لكن إرثها من القوة التي لا تقهر والأناقة لا يزال يتذكره الناس. وبينما لا زال الكثيرون يتحدثون عن أسلوبها الجذاب ، فإن مجموعتها الرائعة من المجوهرات ما زالت تثير الاهتمام ، خاصة مجموعتها الفريدة من البروشات ، التي يزيد عددها عن 100 ، مع قصة وراء كل واحدة منها. إليك نظرة على بعض أروع البروشات من خزانة مجوهرات الملكة الراحلة.

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

بروش الأمير ألبرت

ظلت مجموعة ألبرت بروش من الياقوت والماس مفضلة لدى الملكة إليزابيث حتى أنفاسها الأخيرة ، قيل أن الأمير ألبرت طلب تصميمه عام 1849 كهدية لزوجته فيكتوريا.

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

بروش بمشبك مزدوج

شوهدت الملكة وهي ترتدي بروش Double Clip الشهير في الذكرى 75 ليوم النصر في أوروبا في قلعة وندسور. قيل أن دوق كنت اشتراه ، الذي كان أيضًا عم الملكة ، عام 1937.

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

بروش الملكة فيكتوريا الماسي

يعتبر هذا البروش من القطع المفضلة لدى الملكة ، وهو مصنوع من تسع سلاسل مرصعة بالماس بقطع لامعه في الأسفل وألماس أكبر حجماً تم تجميعه في الأعلى ، وقد منحها السلطان العثماني للملكة فيكتوريا في عام 1856. غالبًا ما كانت ترتديها الملكة إليزابيث ، الملكة الأم ، وبعد وفاتها ورثته إليزابيث الثانية.

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

بروش ال ربطة الماسية للملكة ماري

صنع في عام 1893 من قبل شركة Carrington & Co. كهدية زفاف إليزابيث من الملكة ماري ، وكان البروش مصنوعًا من الذهب والفضة ومرصع بمواد متألقة مرصعة بحلقة معلقة وحلقة معلقة ، ويشبه البروش ربطة معقودة بشريط.

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

بروش كولينان الثالث والرابع المعروف أيضًا باسم رقائق الجدة

كولينان الثالث والرابع هما حجران من عدة أحجار تم قطعها من ألماسة كولينان عام 1905. قامت الملكة ماري بتفويض هذه الأحجار لتكون بروش مع كولينان الثالث معلق من الرابع. ورثت إليزابيث الثانية البروش عام 1953 من جدتها. في زيارة رسمية لهولندا ، كشفت الملكة أن كولينان الثالث والرابع كانا معروفين في عائلتها باسم "رقائق الجدة".

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

بروش كولينان الخامس

ألماسة جميلة على شكل قلب ، تم قطع Cullinan V من نفس الأحجار الكريمة الخام مثل III و IV . تم وضعه في وسط بروش من البلاتين الذي شكل جزءًا من المعدة المصنوعة للملكة ماري ، التي ارتدتها إلى دلهي دوربار في عام 1911. تم تصميم الهدية بشكل خاص لإظهار كولينان الخامس وعظمتها.

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

بروش ربطة العاشق للملكة ماري

حصلت الملكة ماري على هذا البروش الشهير من دار Garrard في عام 1932. ورثت الملكة هذا البروش واستمرت في ارتدائه طوال فترة حكمها ، وخاصة في المناسبات الهامة والدبلوماسية.

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

بروش سلة الزهور

كانت هذه الهدية الملونة هدية من والدي الملكة للترحيب بحفيدهم الأول تشارلز. بعد سنوات ، ارتدته الملكة في حفل تعميد الأمير جورج.

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

بروش أديلايد

كما يوحي اسم البروش ، فقد صنعت القطعة في الأصل للملكة أديلايد، زوجة الملك ويليام الرابع. الجوهرة ، التي كانت تُستخدم في الأصل كقفل على عقد من اللؤلؤ ، أمر وليام بتكليف من رونديل ، بريدج ، وشركاه كهدية لزوجته في عام 1831 ، عام تتويجهم.

10 بروشات مميزة من مجموعة الملكة إليزابيث الثانية

10. بروش اليوبيل الماسي للملكة فيكتوريا

هذا البروش في الأصل هدية للملكة فيكتوريا من عائلتها بمناسبة اليوبيل الماسي لها عام 1897 ، كان الحجر المركزي لهذه القطعة عبارة عن لؤلؤة كبيرة جميلة ، محاطة بصفوف من الماس المتلألئ. كما أن لديها قلادة من اللؤلؤ قابلة للفصل على سلسلة من الألماس. تم إعلانه كإرث للتاج عند وفاتها ، وسرعان ما أصبح المفضل لدى الملكة الأم التي ارتدته في حفل زفاف الملكة إليزابيث والأمير فيليب.

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