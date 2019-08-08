تختلف بشرة الرجال عن بشرة النساء وتتميز بشرتهم بسماكتها، إذ تحتاج إلى الرعاية والاهتمام، لجعل البشرة تبدو أصغر سناً، وصحية أكثر، وذلك من خلال اتباع روتين صحيح لرعاية بشرة الرجل، عن طريق معرفة نوع البشرة سواء كانت دهنية لامعة، أو مختلطة، أو عادية، أو جافة، لاستخدام المنتجات المناسبة، والفعّالة للبشرة، وحمايتها من التحسس والتهيج، والمحافظة على تنظيف البشرة وترطيبها باستمرار لتعزيز جمالها.

وفي هذا المقال نقدم لكم 10 طرق للعناية الصحيحة ببشرة الرجال قبل عيد الأضحى:

1- ضرورة ترطيب البشرة بالكريمات بعد الحلاقة.

2- اتباع نظام العناية بالبشرة المنتظم عبر وضع الكريم الصباحي والمسائي الخاص بالرجال.

3- تنظيف البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع من خلال الكريمات الخاصة بفرك البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة وجعل بشرتك أكثر صحة واشراقاً.

4- الحصول على قسط كاف من النوم (8 ساعات) لمنع ظهور الهالات السوداء أو أية انتفاخات حول العين.

5- شرب ليترين من الماء للقضاء على جفاف البشرة.

6- على الرجل المدخن وضع كريم يحتوي على الأوكسيجين لطرد السموم والجفاف من بشرته.

7- ممارسة الرياضة التي تلعب دورا كبيرا في ظهور بشرتك بشكل طبيعي وخاصة أنها تعود بالفائدة للشباب الذين يعانون من حب الشباب اذا أن ممارستها تساعد البشرة في التغلب على حب الشباب لأنها تسيطر على انتاج هرمونات التستوستيرن الذي له صلة كبيرة بظهور هذه المشكلة.

8- تناول المأكولات التي تحتوي على الفيتامينات A و C الضروريتين للبشرة وعلى مضادات الأكسدة التي من شأنها حماية البشرة من الأضرار.

9- يبقى عزيزي الرجل أن تبقى محافظا على ابتسامة وجهك لأن تألق البشرة يتأثر أيضا بالحالة النفسية التي تمر بها.

10- استخدام مرطب للشفاه وخصوصاً للرجال المدخنين لان الشفاه تتعرض لمواد مضرة بالبشرة.

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