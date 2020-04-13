فيتامين سي أحد أهم أنواع الفيتامينات التي تساعد في بناء بشرة صحية ونضرة، فلا تستغني عن استخدامه مطلقاً، وهو عنصر غذائي موجود في الأطعمة المختلفة، مثل الفواكه والخضروات، ويعمل كمضاد للأكسدة في الجسم، كما يحتاج الجسم إلى هذا الفيتامين لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن شفاء البشرة ومرونتها وقوتها.

وفي هذا المقال نقدم لكم 10 فوائد تقنعك بتناول فيتامين سي كل يوم:

1- تحسين المزاج

واحدة من أولى علامات نقص هذا الفيتامين هي المزاج العصبي، مع اقتراب فصل الصيف، يمكن أن يساعد تعزيز فيتامين سي في التخلص من الاكتئاب الموسمي قبل الموعد المتوقع، فمن المثالي تناول المكملات باستمرار لتقليل الغضب والقلق والاكتئاب، وجدت دراسة أجريت في المستشفى العام اليهودي في مونتريال أن المرضى الذين تلقوا مكملات فيتامين سي لمدة سبعة إلى عشرة أيام شهدوا تحسناً كبيراً في مزاجهم.

2- شعر طويل وحريري

بعد الرياح الباردة الباردة في الشتاء، تحتاج فروة الرأس بشدة إلى فيتامين C لتجديد شبابها، يساعد فيتامين ج على تحسين الدورة الدموية وبالتالي إصلاح الشعيرات الدموية، وهذا يحفز بصيلات الشعر لتعزيز نموه ومنع الجفاف وتقصف الأطراف، وذلك بفضل حقيقة أن الجسم يمتص الحديد بشكل أفضل عند تناوله.

3- أظافر صحية وقوية

يساعد فيتامين C على الحصول على أظافر صحية، فتناوله اليومي يقوم على تقوية الأظافر من الداخل إلى الخارج، مما يعزز نموها وصلابتها للحفاظ على صحتها حتى بعد مانيكير الجيل.

4- واقي من الشمس

تعرض البشرة للشمس بالتأكيد مضر، وإن كان الواقي من الشمس يقوم بدوره، فعليكِ أيضا تناول فيتامين C، فهو يعمل كدفاع ضد الأشعة فوق البنفسجية كما أنه يساعد على تقليل البقع والأضرار التي تسببها الشمس بفضل حقيقة أنه يقلل من كمية الميلانين المنتجة في الجلد.

5- المزيد من الطاقة

يعد جهاز المناعة القوي هو الأساس للصحة الجيدة، يساعد فيتامين ج على تحفيز الطاقة عن طريق خفض مستويات الكارنيتين، الأحماض الأمينية المسؤولة عن تحويل الدهون إلى طاقة، من خلال القيام بذلك، يساعد الدوبامين أيضًا على الدوران في الجهاز العصبي وبالتالي يدعم إفراز الأدرنالين، للحصول على طاقة أكبر في عملية الأيض تستمر طوال اليوم. لذا، استهلك فيتامين سي لبداية أفضل ليومك مع دفعة إضافية للقيام بالعمل أو التمارين المنزلية.

6- إصلاح آثار حب الشباب

إذا كان جلدك يميل للتلف بسهولة أو كنت مضطراً باستمرار لإزالة البثور، استخدم فيتامين C كمرهم لجروح حب الشباب، يحتاج الجسم إلى فيتامين ج لصنع الإيلاستين واستبدال الأنسجة التالفة في الجروح، وينطبق تناول فيتامين ج على أي جرح مثل كدمات وجروح وعلامات حب الشباب، فهو يقلل من الاحمرار والالتهاب، بينما ينقي البشرة وينشطها في نفس الوقت.

7- يمنع علامات الشيخوخة

بالنسبة لأولئك الذين يخشون التجاعيد التي تأتي مع التقدم في العمر والتوتر، يمكن أن تعوق آثار فيتامين ج هذه الخطوة قليلا، مع محتوى الفيتامين العالي من مضادات الأكسدة، يحارب فيتامين C الجذور الحرة، المسؤولة عن الشيخوخة، كما يساعد على إعادة بناء أنسجة الجلد من عمقها، بالإضافة إلى القضاء على التجاعيد والعلامات العمرية الأخرى مما يجعلها بديلاً مثالياً للكريم المضاد للشيخوخة.

8- علاج ضد القشرة

في كثير من الأحيان، هناك أوقات مرهقة ومشغولة تجعل من الصعب الاعتناء بالشعر بانتظام، ونتيجة لذلك، تظهر القشرة البيضاء المزعجة في فروة الرأس الدهنية، القشرة تحجب جذور الشعر مما قد يؤدي إلى عدم نمو الشعر أو سقوطه بسهولة، فيتامين سي مسؤول عن مكافحة هذه البكتيريا ومنعها من العودة بفضل خصائصها المضادة للفيروسات.

9- الحصول على بشرة متوهجة

بدلاً من إجراءات العناية بالبشرة متعددة الخطوات للحصول على بشرة متوهجة خالية من العيوب، جربي فيتامين ج للحصول على طريقة أسهل، فهو يحسن الدورة الدموية في الجلد، مما يجعل المنتجات أكثر امتصاصاً ويحافظ على الترطيب المناسب.

10- يحمي البصر

مع الاستخدام المستمر للإلكترونيات والإنترنت في جميع أنحاء العالم، سيكون ضاراً إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أعيننا، فيتامين ج ضروري لمنع الإجهاد التأكسدي من العين، أظهرت الدراسات أيضاً أن تناول هذا الفيتامين على المدى الطويل يمكن أن يساعد في منع إعتام عدسة العين وفقدان البصر من الضمور البقعي (AMD).

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