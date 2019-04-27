10 فوائد لعشبة بلسم الليمون

عشبة بلسم الليمون من النباتات المفيدة جداً في علاج العديد من الأمراض بفضل خصائصها المضادة للالتهاب والفيروسات. ورغم أن كثيرا من الناس لا يعرفونها، إلا أن هذه العشبة والتي تنتمي إلى عائلة النعناع، لها تأثير المهدئ العام للجسم مما يجعلها مفيدة في علاج الأرق واضطرابات النوم، وذلك بفضل أوراقها التي تنبعث منها رائحة الليمون النفاذة عند سحقها.

فيما يلي 10 فوائد صحية لهذه العشبة التي لطالما استخدمت منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة:

1- علاج قرح نزلات البرد

تساعد الخصائص المضادة للفيروسات والموجودة في مستخلص بلسم الليمون في علاج قرح نزلات البرد والتي تظهر أسفل الأنف وحول الشفتين، وذلك وفق دراسة حديثة تناولت العلاج بالنباتات، حيث تبين أن الخصائص المضادة للفيروسات تحول دون انتشار فيروس "الهربس" البسيط والذي يصاحب نزلات البرد، لذلك فإن مستخلص بلسم الليمون في شكل كريم يساعد في التئام هذه القرح.

2- تخفيف الالتهاب

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب والمتمثلة في مستخلص الإيثانول، يساعد بلسم الليمون في تخفيف الألم المصاحب للالتهاب.

3- علاج الأرق

أثبتت الدراسات فعالية بلسم الليمون في علاج الأرق واضطرابات النوم خاصة بعد خلطة بعشبة الناردين أو ما تسمى بـ "حشيشة الهر"، لدى الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، والنساء أثناء انقطاع الطمث.

4- علاج خفقان القلب

وفق دراسة نشرت في مجلة Ethnopharmacology ، تتميز أوراق بلسم الليمون بقدرتها على الحد من التوتر وخفقان القلب، كما يمكن أن يساعد زيت بلسم الليمون العطري على خفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

5- علاج للسكري

يساعد زيت بلسم الليمون العطري في تقليل مستويات السكر في الدم مما يساهم في تحسين حالة مرضى السكري، وذلك وفق دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية.

6- الوقاية من السرطان

أظهر مستخلص بلسم الليمون تأثيرا فعالا في محاربة الخلايا المسببة لسرطان الثدي، كما وجدت دراسة أخرى أن استنشاق بلسم الليمون يمكن أن يمنع بعض العوامل التي تؤدي إلى تكاثر خلايا سرطان الكبد.

7- الوقاية من الزهايمر

يساعد بلسم الليمون في تحسين الوظائف المعرفية، فبإمكانه تعزيز الذاكرة والقدرة على التركيز وزيادة مستويات اليقظة والأداء، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية المزمنة مثل الخرف، الزهايمر ومرض الشلل الرعاش، كما أنه يحسن الوظائف المعرفية للمرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر الخفيف إلى المعتدل وذلك يتناول بلسم الليمون يوميا لمدة أربعة أشهر.

8- تقليل التوتر والقلق

أثبتت إحدى الدراسات أن تناول 600 ملغ من بلسم الليمون يقلل من مستويات التوتر ويساعد على الشعور بالهدوء في الجسم ، حيث تحتوي هذه العشبة على مركب يسمى حمض روزماريني الذي يقلل من أعراض القلق والعصبية.

9- تحسين الهضم

يساعد بلسم الليمون في تحسين عملية الهضم فهو عشب طارد للغازات ومهدئ لانتفاخ المعدة.

10- تخفيف أعراض الدورة الشهرية

يخفف بلسم الليمون من تقلصات الدورة الشهرية وذلك عند تناوله على هيئة كبسولات، ورغم فوائده السحرية، لا ينصح باستخدام كبسولات بلسم الليمون للأغراض طويلة الأجل لما قد يسببه من آثار جانبية كالغثيان، الصداع، آلام المعدة، ارتفاع درجة الحرارة، والقيء، ويفضل استخدام بلسم الليمون الطازج في الأكل أو شرب شاي بلسم الليمون عن طريق غلي ملعقتين من بلسم الليمون الطازج في كوبين من الماء وتحليته بالعسل الأبيض.

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