10 من أسباب زيادة الوزن والسمنة

زيادة الوزن والسمنة هي واحدة من أكبر المشاكل الصحية في العالم، حيث أنها ترتبط بالعديد من الحالات ذات الصلة، والمعروفة مجتمعة باسم متلازمة التمثيل الغذائي، وتشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف مظهر الدهون في الدم.

10 عوامل تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة

الجينات الوراثية

السمنة لها عنصر وراثي قوي، حيث أن أطفال الآباء المصابين بالسمنة هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من أطفال الآباء النحيفين، وهذا لا يعني أن السمنة محددة مسبقًا تمامًا، ولكن يمكن أن يكون لما تأكله تأثير كبير على الجينات.

وفي الحقيقة، تصاب المجتمعات غير الصناعية بالسمنة بسرعة عندما تبدأ في تناول نظام غذائي نموذجي، حيث أنهم لم تتغير جيناتهم، لكن البيئة والإشارات التي أرسلوها إلى جيناتهم تغيرت، وببساطة، تؤثر المكونات الجينية على قابليتك لاكتساب الوزن.

الأطعمة غير المرغوب فيها

غالبًا ما تكون الأطعمة المصنعة بكثافة أكثر بقليل من المكونات المكررة الممزوجة بالمواد المضافة، حيث تم تصميم هذه المنتجات لتكون رخيصة الثمن، وتستمر لفترة طويلة على الرف ومذاقها جيدًا بشكل لا يصدق بحيث يصعب مقاومتها.

ومن خلال جعل الأطعمة لذيذة قدر الإمكان، يحاول مصنعو المواد الغذائية زيادة المبيعات، ولكنهم يروجون أيضًا للإفراط في تناول الطعام، ومعظم الأطعمة المصنعة اليوم لا تشبه الأطعمة الكاملة على الإطلاق، حيث أنها منتجات عالية التصنيع، مصممة لجعل الناس مدمنين.

إدمان الطعام

تحفز العديد من الأطعمة السريعة المحلاة بالسكر وعالية الدسم مراكز المكافأة في دماغك، وفي الواقع، غالبًا ما تتم مقارنة هذه الأطعمة بالعقاقير الشائعة التعاطي مثل الكحول والكوكايين والنيكوتين والقنب.

ويمكن أن تسبب الأطعمة غير المرغوب فيها الإدمان لدى الأفراد المعرضين للإصابة، حيث يفقد هؤلاء الأشخاص السيطرة على سلوكهم الغذائي، على غرار الأشخاص الذين يعانون من إدمان الكحول الذين يفقدون السيطرة على سلوكهم في الشرب.

التسويق العدواني

منتجو الوجبات السريعة هم مسوقون عدوانيون للغاية، حيث يمكن أن تصبح تكتيكاتهم غير أخلاقية في بعض الأحيان ويحاولون أحيانًا تسويق منتجات غير صحية للغاية كأطعمة صحية، كما تقدم هذه الشركات أيضًا ادعاءات مضللة، والأسوأ من ذلك، أنهم يستهدفون تسويقهم على وجه التحديد للأطفال.

وفي عالمنا اليوم، يصاب الأطفال بالسمنة ويصبحون مرضى سكري ومدمنين على الأطعمة السريعة قبل أن يكبروا بما يكفي لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه الأشياء.

الأنسولين

الأنسولين هو هرمون مهم للغاية ينظم تخزين الطاقة، من بين أمور أخرى، وتتمثل إحدى وظائفه في إخبار الخلايا الدهنية بتخزين الدهون والتمسك بالدهون التي تحملها بالفعل، ويعزز النظام الغذائي الغربي مقاومة الأنسولين لدى العديد من الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، وهذا يرفع مستويات الأنسولين في جميع أنحاء الجسم، مما يتسبب في تخزين الطاقة في الخلايا الدهنية بدلاً من توفرها للاستخدام.

وفي حين أن دور الأنسولين في السمنة مثير للجدل، تشير العديد من الدراسات إلى أن مستويات الأنسولين المرتفعة لها دور في تطور السمنة، وتتمثل إحدى أفضل الطرق لخفض الأنسولين في تقليل الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة مع زيادة تناول الألياف.

بعض الأدوية

يمكن أن تسبب العديد من الأدوية زيادة الوزن كأثر جانبي، فعلى سبيل المثال، تم ربط مضادات الاكتئاب بزيادة متواضعة في الوزن بمرور الوقت، وتشمل الأمثلة الأخرى أدوية السكري ومضادات الذهان، وهذه الأدوية لا تقلل من قوة إرادتك، بل إنها تغير وظيفة جسمك ودماغك، مما يقلل من معدل التمثيل الغذائي أو يزيد من الشهية.

مقاومة اللبتين

اللبتين هو هرمون آخر يلعب دورًا مهمًا في السمنة، حيث يتم إنتاجه بواسطة الخلايا الدهنية وتزداد مستويات الدم مع ارتفاع كتلة الدهون، لهذا السبب، فإن مستويات اللبتين مرتفعة بشكل خاص لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

وفي الأشخاص الأصحاء، ترتبط مستويات اللبتين العالية بانخفاض الشهي، حيث عند العمل بشكل صحيح، يجب أن يخبر عقلك بمدى ارتفاع متاجر الدهون لديك، وتكمن المشكلة في أن اللبتين لا يعمل كما ينبغي في العديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لأنه لسبب ما لا يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي، وتسمى هذه الحالة بمقاومة اللبتين ويعتقد أنها عامل رئيسي في تسبب السمنة.

توافر الغذاء

عامل آخر يؤثر بشكل كبير على زيادة الوزن والسمنة هو توافر الطعام، والذي زاد بشكل كبير في القرون القليلة الماضية، حيث أن الطعام، وخاصة الوجبات السريعة، موجود في كل مكان الآن، وتعرض المتاجر الأطعمة المغرية بطريقة من المرجح أن تجذب انتباهك.

وهناك مشكلة أخرى هي أن الوجبات السريعة غالبًا ما تكون أرخص من الأطعمة الصحية الكاملة، لذلك بعض الناس، خاصة في الأحياء الفقيرة، ليس لديهم حتى خيار شراء أطعمة حقيقية، مثل الفاكهة والخضروات الطازجة.

السكر

قد يكون السكر المضاف هو أسوأ جانب منفرد في النظام الغذائي الحديث، وذلك لأن السكر يغير الهرمونات والكيمياء الحيوية لجسمك عند تناوله بشكل زائد، وهذا بدوره يساهم في زيادة الوزن.

وفي الحقيقة، السكر المضاف نصف جلوكوز ونصف فركتوز، حيث يحصل الناس على الجلوكوز من مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك النشويات، لكن غالبية الفركتوز يأتي من السكر المضاف.

وقد يتسبب تناول الفركتوز الزائد في مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات الأنسولين، كما أنه لا يعزز الشبع بنفس الطريقة التي يعزز بها الجلوكوز، ولكل هذه الأسباب، يساهم السكر في زيادة تخزين الطاقة، وفي النهاية زيادة الوزن والسمنة.

المعلومات المضللة

يتم تضليل الناس في جميع أنحاء العالم بشأن الصحة والتغذية، حيث أن هناك العديد من الأسباب لذلك، لكن المشكلة تعتمد إلى حد كبير على من أين يحصل الناس على معلوماتهم.

والعديد من المواقع، على سبيل المثال، تنشر معلومات غير دقيقة أو حتى غير صحيحة حول الصحة والتغذية، كما تفرط بعض المنافذ الإخبارية في تبسيط أو إساءة تفسير نتائج الدراسات العلمية وكثيراً ما يتم إخراج النتائج من سياقها.

وقد تكون المعلومات الأخرى ببساطة قديمة أو مبنية على نظريات لم يتم إثباتها بالكامل، كما تلعب شركات الأغذية أيضًا دورًا في زيادة الوزن والسمنة ، من خلال الترويج لبعض للمنتجات، مثل مكملات إنقاص الوزن، التي لا تعمل، وفي الحقيقة، يمكن لاستراتيجيات إنقاص الوزن القائمة على معلومات خاطئة أن تعيق تقدمك، لذلك من المهم أن تختار مصادرك جيدًا.

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