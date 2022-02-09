هل تعاني من جفاف البشرة في فصل الشتاء؟ هل تستخدم الكريمات والمرطبات في الصباح والمساء؟ هل تضع واقي الشمس كل 3 ساعات؟ هل تشرب الماء بكثرة في فصل الشتاء؟ كيف يمكن العناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء؟ لماذا يصبح الجلد جاف بالرغم من وضع الكريمات المرطبة؟

عندما تنخفض درجات الحرارة تقل حماية الجلد ويصبح أكثر جفافاً وذلك بسبب فرق الحرارة الكبير الدافئ في الداخل والبارد في الخارج، وجميعنا نعلم أن البرد الشديد يؤثر على نعومة الجلد وسلامته وتتوقف الغدد الدهنية عن العمل ولا تنتج الدهون الكافية للحفاظ على نضارة البشرة، لذلك يصبح استخدام الكريمات التي تحتوي الكثير من الدهون أمرًا مهما للحفاظ على رطوبة الجلد وتجنب جفاف البشرة.

ومن المعروف أن هواء الشتاء البارد والجاف يؤدي إلى إيقاع الخلل في توازن البشرة فيجعلها جافة وحساسة إلا أنه يمكنك مواجهة العوامل المسببة لجفاف البشرة وإبقاء البشرة رطبة طوال الشتاء.

10 نصائح تحمي بشرتك من هواء فصل الشتاء

1. عدم الاستحمام بالماء الساخن

قد تكون مغرية جداً فكرة الاستحمام بالماء الساخن في أيام الشتاء الباردة، لكن الماء الساخن يجفف البشرة عبر سلبها الزيوت الطبيعية. لذا، استحمي بالماء الفاتر، شرط ألا تتعدى فترة الاستحمام 5 إلى 10 دقائق. تجنبي أيضاً استعمال الماء الساخن عند غسل اليدين. فإذا احمرّت بشرة اليدين عند غسلهما، يعني ذلك أن الماء ساخن جداً.

2. اختيار مستحضر التنظيف المناسب

إن استعمال الصابون القاسي يسبب الحكاك والجفاف في البشرة. إبتعدي عن أنواع الصابون التقليدية لأنها تحتوي عادة على عطور ومكونات مسببة للحساسية، واستعملي بدل ذلك هلام التنظيف المرطب والخالي من العطور. يمكنك أيضاً الحؤول دون مشكلات البشرة شتاء باستعمال مقدار أقل من الصابون.

3. استخدام جهاز الترطيب

استخدمي جهاز الترطيب في المنزل أو المكتب لإضافة المزيد من الرطوبة إلى هواء الشتاء الجاف ولإبقاء بشرتك رطبة. شغلي جهاز الترطيب في الغرفة التي تقضين أكبر وقت فيها.

4. خفض حرارة جهاز التدفئة

عندما يكون الطقس بارداً جداً في الخارج، نميل جميعاً إلى زيادة الحرارة في جهاز التدفئة. لكن هذا قد يجعل هواء المنزل أكثر جفافاً. لذا، أضبطي حرارة جهاز التدفئة على حرارة مريحة (قرابة 21 درجة مئوية) للحفاظ على بشرة صحية.

5. تبديل مستحضرات العناية بالبشرة

مع تبدل الموسم، يجدر بك تبديل روتين العناية ببشرتك. في أشهر الشتاء، اختاري مستحضرات التنظيف المرتكزة على الكريمات، وخففي قدر الإمكان من استعمال مستحضرات التعقيم والتونيك، لأنها تحتوي بمعظمها على الكحول التي تجفف البشرة إبحثي عن المنتجات الخالية من الكحول (أو المشتملة على القليل فقط منها) إلا إذا كانت بشرتك دهنية بإفراط. وفي الليل، استخدمي كريم الترطيب الغني.

6. ترطيب البشرة بشكل متواتر

حافظي على صحة البشرة عبر ترطيبها جيداً بعد غسلها. ربتي البشرة بنعومة لتجفيفها بعد الاستحمام، ثم غلفيها بطبقة سميكة من كريم الترطيب بهدف حبس الماء داخل البشرة. يستحسن استعمال الكريم الغني التركيبة خلال فصل الشتاء، ولا تنسي ترطيب اليدين أيضاً باستمرار. فالغسل المتكرر لليدين يجعل البشرة فيهما جافة. أبسطي كريم ترطيب اليدين بعد غسلهما في كل مرة، واستعملي القفازات الواقية عند غسل الأطباق أو تنظيف المنزل.

7. استعمال الحاجب الشمسي

لا تهملي استعمال الحاجب الشمسي حتى في فصل الشتاء. فمن المهم حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية في أيام الشتاء الباردة. قبل الخروج من المنزل، أبسطي كريم الترطيب المشتمل على مؤشر وقاية قدره 15 أو أكثر على كل المساحات المكشوفة من جسمك ووجهك.

8. تناول الغذاء السليم وشرب الماء

حين تكون البشرة جافة جداً، يمكن معالجة المشكلة عبر تناول الأطعمة أو مكملات الطعام المشتملة على أحماض أوميغا 3 أو أحماض أوميغا 6 الدهنية، مثل زيت السمك وزيت الكتان. ولا تنسي طبعاً شرب الكثير من الماء بالترافق مع ترطيب البشرة من الخارج.

9. تبديل الملابس الرطبة بسرعة

إذا تبللت ملابسك أو أحذيتك بسبب المطر الغزير، يجدر بك فوراً تبديلها لتفادي تحسس البشرة. إنزعي القفازات والجوارب والسراويل والكنزات وأي شيء مبلل بأسرع ما يمكن واستبدليها بملابس أخرى نظيفة وجافة.

10. ارتداء الملابس المناسبة

هناك العديد من الأقمشة الرائجة خلال الشتاء التي تسبب الحساسية وتفاقم مشكلة جفاف البشرة. لا تدعي الملابس الصوفية والخشنة تحتك مباشرة ببشرتك لأنها قد تسبب الحكاك والجفاف. ارتدي أولاً الملابس القطنية الناعمة، ثم ارتدي فوقها الكنزة الصوفية السميكة. وإذا أردت وضع القفازات الصوفية، ضعي أولاً قفازات من القطن أو الحرير.

وإذا استمر الجفاف أو الانزعاج أو التحسس بعد تجربة كل هذه النصائح، راجعي طبيب الجلد فوراً لأنك بحاجة ربما إلى علاج طبي لمواجهة جفاف البشرة في فصل الشتاء.

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