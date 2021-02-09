10 نصائح لرفع مستوى الأيض في جسمك

كلما تقدمنا في السن كلما انخفض مستوى الأيض لدينا بنسبة 2% سنوياً، ولكن هناك أسرار لتحسين الأيض وحرق السعرات الحرارية بفعالية أكثر.

ولكن ما هو الأيض؟

الأيض هو العملية التي يقوم فيها الجسم بحرق واستعمال الطاقة (السعرات الحرارية) لكل شيء، من امتصاص الخلايا للمواد المغذية إلى القدرة على الركض.

1. حافظي على بعض العضلات:

قومي بعمل تمارين رياضية تساعدك على بناء القليل من العضلات التي تساهم في حرق السعرات بفعالية وتعمل على استمرارية عملية الأيض في مستوى نشيط. السر: تحفز الرياضة الأيض لعدة ساعات بعد التمرين.

2. تحركي:

هل تعرفين مكوك الخياط، انتبهي يجب أن تضاهيه في الحركة إذا كنت تريدين أن يبقى مستوى الأيض لديك عالياً ونشيطاً. اركضي، أمشي، و أسبحي على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع إذا كنت تبحثين عن أيض سريع وفتاك للسعرات الحرارية.

3. تناولي الطعام:

قد يبدو هذا جنونياً للبعض الذين يحاولون التخلص مما أكلوه للتو، ولكن إذا تناولت وجبات خفيفة متعددة فأنت تحرقين أكثر مقارنة مع تناول 3 وجبات رئيسية، تقول جولي بيوير، أخصائية تغذية، "فكر في الخلايا على أنها لمبات إضاءة، إذا لم تحصل هذه اللمبات على الوقود الكافي فأنها ستذوي ويخف بريقها، بينما التغذية المنتظمة كل أربعة ساعات يجعلها تنير أكثر وتحرق أكثر." الوجبات خفيفة تشمل بسكوت نخالة، حصص من الفاكهة أو الخضار الطازجة.

4. ابتعدي عن السكر:

تبين أننا عندما نأكل السكر فكأننا نعطي أوامر لجسمنا بالبدء بتخزين الدهون، بينما الأطعمة التي تحتوي على السكر الصناعي، والتي تحتوي على سكر طبيعي مثل الفواكه تتكسر بسهولة وتحرق أسرع. لذلك في المرة القادمة التي تمسكين فيها بقطعة حلوى تذكري زر تشغيل تخزين الدهون.

5. لا تنسي الفطور:

أظهرت الدراسات بأن الأشخاص الذين يحافظون على وجبة الفطور بانتظام، اقل وزناً من أولائك الذي لا يتناولونها. جربي الشوفان، أو النخالة، أو اللبن الخالي من السم، أو خبز التوست مع الجبن الخالي من الدسم، أو سلطة الفاكهة لوجبات إفطار شهية ومغذية.

6. الفلفل صديق الأيض:

أظهرت الدراسات بأن الفلفل المضاف إلى الطعام لا يحسن المذاق فقط بل يزيد فعالية الأيض، لذلك تجد محبي الفلفل أنحل وأكثر قدرة على مواجهة تراكم الدهون.

7. الشاي الأخضر:

حسناً من كان يظن أن القهوة والشاي تحسن الأيض، لما لا إن تناول كمية من الكافيين تحسن الأيض وتجعله أكثر فعالية. تذكري بدون سكر لفعالية مضاعفة. وشاي أخضر لفائدة أكثر.

8. الماء:

بالطبع، الماء يساهم في طرد السموم والفضلات بسرعة من الجسم ويحسن فعالية الأيض، ولكن الماء الدافئ أفضل من الماء البارد في هذه الحالة.

9. تجنبي التوتر:

يسبب التوتر بكل أنواعه تراكم الدهون حول البطن، ولعل ذلك سبب بدانة النساء. اتركي عواطفك ومشاعرك المثيرة للقلق والتوتر في الثلاجة واخسري الوزن بسرعة.

10. النوم:

نعم عزيزتي النوم يحسن الأيض، ولكن ليس أي نوم بل النوم خلال الليل لمدة 8 ساعات، بالإضافة للراحة وخسارة الوزن، النوم يساهم في زيادة كثافة العضلات خصوصاً خلال الساعتان الأخيرتان قبل الاستيقاظ، فحافظي عليهما.

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