  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. 10 نصائح للتحكّم بالشهية لتفادي زيادة الوزن

10 نصائح للتحكّم بالشهية لتفادي زيادة الوزن

منشور 03 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:00
شرب كمية كافية من المياه خلال اليوم 8 أكواب يوميا 
شرب كمية كافية من المياه خلال اليوم 8 أكواب يوميا 
 يقدم معتز القيعى اخصائي اللياقة والتغذية الرياضية بعض النصائح للتحكم فى الشهية وتقليل كميات الأكل بدون الشعور بالجوع وهى كالاتى :
 

1-استبدال منتجات الدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة أو منتجات دقيق القمح الكامل 

2-تناول الفواكهه قبل الوجبة او بعدها بساعة كوجبة خفيفة 

3- تقليل تناول بدائل السكر المحلى الصناعى لأنه يعمل على فتح الشهية 

4- تناول الخضروات التى تحتوى على الألياف مثل الخضروات الورقية و ذلك لأنها تعمل على الشعور بالشبع لمدة طويلة 

5- تناول الفواكه بحالتها و عدم عصرها لأن العصر يفقد الفواكهه الالياف و يكون المشروب يحتوى على السكر الذى بداخل الفاكهه بدون الألياف وهو ما يعمل على ذبذبة مستوى السكر و الانسولين فى الدم مما يعمل على الشعور بالجوع والخمول والكسل 

6- شرب كمية كافية من المياه خلال اليوم 8 أكواب يوميا 

7- النوم فى الليل من 6 الى 8 ساعات يوميا 

8-ممارسة الرياضة بشكل منتظم يوميا على الاقل نصف ساعة يوميا 

9- الأبتعاد عن المقليات والحلويات والمعجنات لأنها تعمل على فتح الشهية وعدم الشعور بالشبع 

10- تقليل الملح و السكر والدهون من الأطعمة لأن زيادة هذه العناصر تعمل على فتح الشهية كما هو فى الوجبات السريعة و السناكس غير الصحية مثل رقائق البطاطس المقلية المعلبة.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...