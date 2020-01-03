10 نصائح للتحكّم بالشهية لتفادي زيادة الوزن

1-استبدال منتجات الدقيق الأبيض بالحبوب الكاملة أو منتجات دقيق القمح الكامل

2-تناول الفواكهه قبل الوجبة او بعدها بساعة كوجبة خفيفة

3- تقليل تناول بدائل السكر المحلى الصناعى لأنه يعمل على فتح الشهية

4- تناول الخضروات التى تحتوى على الألياف مثل الخضروات الورقية و ذلك لأنها تعمل على الشعور بالشبع لمدة طويلة

5- تناول الفواكه بحالتها و عدم عصرها لأن العصر يفقد الفواكهه الالياف و يكون المشروب يحتوى على السكر الذى بداخل الفاكهه بدون الألياف وهو ما يعمل على ذبذبة مستوى السكر و الانسولين فى الدم مما يعمل على الشعور بالجوع والخمول والكسل

6- شرب كمية كافية من المياه خلال اليوم 8 أكواب يوميا

7- النوم فى الليل من 6 الى 8 ساعات يوميا

8-ممارسة الرياضة بشكل منتظم يوميا على الاقل نصف ساعة يوميا

9- الأبتعاد عن المقليات والحلويات والمعجنات لأنها تعمل على فتح الشهية وعدم الشعور بالشبع

10- تقليل الملح و السكر والدهون من الأطعمة لأن زيادة هذه العناصر تعمل على فتح الشهية كما هو فى الوجبات السريعة و السناكس غير الصحية مثل رقائق البطاطس المقلية المعلبة.