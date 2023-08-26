البوابة – هل تحبون الحار؟ تعالوا معنا الى المطبخ التايلندي الشعبي الذي يقدم أشهى الأطباق الحارة والتي تحتوي على مكونات طازجة وعضوية وغنية بالنكهات.

10 وصفات شعبية من المطبخ التايلندي

باد تاي: هذا طبق نودلز مقلي مصنوع من نودلز الأرز والروبيان والدجاج أو التوفو والبيض والفول السوداني وصلصة حلوة ومالحة. إنه طعام شائع في الشوارع في تايلاندا وغالبًا ما يتم تقديمه مع شرائح الليمون والخضروات المخللة. توم يم جونج: هذا حساء حار وحامض مصنوع من الجمبري وعشب الليمون والخولنجان وأوراق الليمون الكافير والفلفل الحار والفطر. إنه حساء لذيذ ومنعش للغاية ومثالي ليوم حار. الكاري الأخضر: هو الكاري المصنوع من الفلفل الحار الأخضر، وحليب جوز الهند، ومجموعة متنوعة من الخضروات، مثل الباذنجان، وبراعم الخيزران، والفلفل الحلو. وهو كاري خفيف إلى متوسط التوابل، وغالبًا ما يتم تقديمه مع الأرز أو المعكرونة. الكاري الأحمر: هو الكاري المصنوع من الفلفل الأحمر الحار وحليب جوز الهند ومجموعة متنوعة من الخضروات، مثل الجزر والبطاطا والبصل. وهو كاري متوسط إلى حار وغالبًا ما يتم تقديمه مع الأرز أو المعكرونة. خاو سوي: هذا حساء نودلز بالكاري مصنوع من نودلز البيض والدجاج أو التوفو وصلصة الكاري الصفراء. إنه طبق شائع في شمال تايلاندا وغالبًا ما يتم تقديمه مع الخضار المخللة والبيض المسلوق.



هذه مجرد أمثلة قليلة من العديد من الوصفات التايلاندية اللذيذة التي يمكنك تجربتها. مع العديد من النكهات للاختيار من بينها، فمن المؤكد أنك ستجد الطبق التايلاندي الذي تحبه.



10 وصفات شعبية من المطبخ التايلندي

إليك بعض الوصفات من المطبخ التايلندي الأخرى التي قد تعجبك:

باد سي او: هذا طبق نودلز مقلي مصنوع من نودلز الأرز الواسعة والقرنبيط والبيض وصلصة حلوة ومالحة. درنكن نودلز: هذا طبق نودلز مقلي مصنوع من نودلز الأرز الواسعة والدجاج والروبيان أو التوفو والبيض والفلفل الحار والصلصة الحلوة والحامضة. ويقال أنه حصل على اسمه من حقيقة أنه غالبا ما يتم تناوله في وقت متأخر من الليل بعد ليلة من الشرب. لارب: هذه سلطة مصنوعة من اللحم المفروم والفلفل الحار وعصير الليمون وصلصة السمك والأعشاب. وهو طبق شعبي في شمال تايلاندا وغالباً ما يتم تقديمه مع الأرز اللزج. توم خا جاي: هذا حساء جوز الهند بالكاري المصنوع من الدجاج وعشب الليمون والخولنجان وأوراق الليمون الكافير والفطر. إنه حساء لذيذ جدًا وكريمي ومثالي ليوم بارد. كاري ماسامان: هذا الكاري مصنوع من الفلفل الحار الأصفر، وحليب جوز الهند، ومجموعة متنوعة من التوابل، مثل القرفة، والهيل، وجوزة الطيب. إنه كاري غني ولذيذ يتم تقديمه غالبًا مع الأرز أو الروتي.

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