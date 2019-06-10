8 أفكار مميزة لهدايا العروس

تبادل الهدايا من أكثر الأشياء التي تجلب السرور وتقرب العلاقات مع بعضها البعض، وبشكل خاصّ عند تقديم الهدية المناسبة، في الوقت المناسب والمكان المناسب.

يختلف نوع الهدية باختلاف الشخص المراد تقديم الهدية له، ويتمّ الأخذ بعين الاعتبار العمر والجنس، فهدايا الطفل تختلف اختلافاً كبيراً عن هدايا العروس أو الشاب أو العجوز فكلٌ يُهدى بما يناسبه.

كما يعتبر اختيار الهدايا من أكثر الأمور التي تدفع مقدم الهدية للحيرة، لذلك من خلال هذا المقال نقدم لكم أفكار مميزة لهدايا العروس:

1- عطور يجب أن تكون العطور من الأنواع المفضّلة لديها.

2- كريمات للجسم بأنواعها المختلفة، مثل كريمات الترطيب، أو بخّاخ (سبلاش) معطر.

3- سلة من مستحضرات التجميل بحيث تحتوي على، أقلام الحمرة، والمسكارا، وكريم الأساس السائل والبودرة، وبودرة للوجنتين، وغيرها، أو يمكن تقديم صندوق خاص أو حقيبة لحفظ مستحضرات التجميل.

4- أدوات كهربائية خاصة بالتجميل، مثل ماكينة إزالة الشعر، أو ماكينة لتقشير الوجه، أو تنظيفه، أو ماكينة لإزالة الجلد الميت عن الأظافر، وكعب القدمين، أو مجفف للشعر.

5- آلة تصوير، لتصوير أجمل اللحظات في شهر العسل وبعده.

6- كما يمكن اختيار قطع من الملابس الداخلية أو اللانجري، بحيث تكون فاخرةً وجميلةً ومناسبةً للعروس.

7- تعتبر الإكسسوارات الثمينة من أكثر الهدايا قرباً لقلب العروس، لذلك يمكن اختيار إكسسوار بسيط ولائق وتقديمه لها.

8- أدوات منزلية، يدوية الصنع، أو أكواب، أو وسائد مطبوع عليها اسم العروسين، بحيث يتم اختيارها من المحلات الخاصة بهدايا العروسين.

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