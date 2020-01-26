12 طريقة لتنظيم وقت المرأة العاملة

يمر اليوم سريعاً فلا نكاد نستيقظ صباحاً ونبدأ بممارسة أشغالنا اليومية حتى نفاجأ بدخول الليل، ولهذا نحتاج إلى تنظيم الوقت حتى نستطيع إتمام أكبر قدر من الأعمال بلا توتر أو الشعور المستمر بالعجلة، وتحتاج المرأة خصوصاً ربة البيت أو العاملة إلى العناية أكثر بتنظيم الوقت لكثرة المشاغل والمسئوليات عليهن، وتنظيم الوقت وجدولته: كما تقول الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية قد يكون صعباً على الأمهات العاملات.

فهناك من لا يستطيعون الموازنة بين العمل والبيت، ويكمن ذلك في تنظيم الوقت واستغلاله استغلالاً صحيحاً:



١- قيّمي وقتك

انظري كيف تقضين وقتك؟ يقول الخبراء: إن أغلب الناس يقضون ساعةً في يومهم على مهام يستطيعون تأجيلها، أو حتى حذفها من جدولهم.



٢- رتبي أولوياتك

المفتاح لتنظيم وقتك هو أن تحددي الأولويات، وتأجيل ما ليس ضرورياً. الخبراء يقترحون تقسيم قائمة مهامك إلى ثلاثة أقسام: المهام التي يجب القيام بها فوراً، المهام التي يجب القيام بها في أي وقت خلال الأسبوع، المهام طويلة الأمد.



٣- خططي

احصلي على طريقة لحذف خطوات من مهمة ما، أو القيام بها في وقت أقل. على سبيل المثال قومي: بترتيب طعام الصباح ليلاً، أو حضّري الطاولة للوجبة القادمة، وضعي الأواني عليها.



٤- نظمي، خزانة ملفات

وضعي فيها نسخة لكل شيء. ضعي ملفاً لكل طفلٍ من أطفالك لكي تعرفي بالضبط أين تجدين كل المعلومات التي تخصه: المدرسة، الطبيب،.. إلخ. يمكن أن تقومي بأخذ نسخة لأرقام الهواتف الهامة لك ولهم، وضعي واحدة في المنزل وواحدة في عملك.



٥- اعرفي مكانك

قرري ما تستطيعين العيش معه، وما لا تستطيعين. قد لاتتحملين الأرض المتسخة، لكن تستطيعين العيش مع سريرٍ غير مرتب.



٦- ادمجي بعض المهام

تعلمي كيف تدمجين مهام متعددة، وتقومين بها وقت توقفك عن العمل. ادفعي فواتير أو ساعدي طفلك في واجبه أثناء جلوسك في غرفة الانتظار. احصلي على سماعة لكي تساعدك بالقيام بالأعمال المنزلية كالتواصل مع الخادمة، وتوجيهها، أو إنهاء أمر أسري، عبر الهاتف أثناء انشغالك بأمر آخر في عملك أو خلال زيارة طبيب مثلا.



٧- اطلبي المساعدة

ليس عليك أن تصبحي أماً خارقة! اطلبي المساعدة من الآخرين في حال نفاد وقتك.



٨- وكلي مهمة لكل فرد من أفراد الأسرة

يمكن توكيل أفراد الأسرة صغار وكبار، لعمل مهام منزلية، مثل: الغسيل، أو تجميع الأشياء، فهناك مهام منزلية، يستطيع القيام بها أصغر فرد في المنزل.



٩- قومي بالتدوين

علقي تقويماً عائليّاً على الجدار؛ لتتابعي كل شيء من اجتماعات أولياء الأمور، إلى زيارات الطبيب، وحضور مناسبات. وضعي قائمة المشتريات الجارية من البقالة على الثلاجة. واشتري سبورة بيضاء قابلة للمسح، وضعيها في المطبخ لكي تكتبي فيها القوائم والتذكيرات.



١٠- كوني جاهزة للخروج

جهّزي حقيبةً بالأساسيات وضعيها عند الباب. املئيها بملابس الأطفال، وجبات خفيفة، مناديل، كتب تلوين، أدوات مكتبية وقرطاسية، إلخ.



١١- استخدمي الإنترنت

ادفعي الفواتير مباشرة عبر الإنترنت، وحددي خاصيّة السحب الإلكتروني من حسابك البنكي. اشتري الهدايا من المواقع المعروفة على الإنترنت؛ لكي تتجنبي الازدحام في المحلات، بهذه الطريقة أنت تعرفين إلى أين أنتِ ذاهبة وماذا ستشترين.



١٢- ضعي كل شيء بمكانه

من أكثر الأشياء المهدرة للوقت هو بحثك عن أشياء ضائعة! تأكدي أنكِ تضعين كل شَيْءٍ بمكانه بعد استخدامه؛ لكي لا تقعين في مشكلة عندما تكونين على عجلة من أمرك.

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