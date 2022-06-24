12 طريقة للالتزام بتناول الأنسولين أثناء السفر

إذا كنت تتناول الأنسولين كجزء من إدارة مرض السكري من النوع الثاني، فقد تشعر أن الروتين والحفاظ على تناول الأنسولين مهم، حيث قد تحتاج إلى تناول كمية محددة من الأنسولين مرة أو أكثر في اليوم وضبط جرعة الأنسولين بناءً على ما تأكله.

ويمكن أن يكون تناول الأنسولين وفقًا لخطتك الفردية جزءًا كبيرًا من الاعتناء بنفسك، ولكن في بعض الأيام، قد يكون الأمر صعبًا، وقد يبدو الأمر أحيانًا مرهقًا لتحقيق التوازن في الغذاء والنشاط وفحص السكر في الدم والأدوية.

وعندما تسافر، قد تواجه تحديات جديدة، حيث قد يكون من الصعب الحفاظ على روتين ثابت في تناول الأنسولين، وقد تكون هناك أطعمة غير مألوفة وتوقيت وجبات أكثر تغيرًا، بالإضافة إلى أنك قد تكون أكثر أو أقل نشاطًا من المعتاد، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف الزمني في كل بلد تسافر إليه.

حتى مع كل ذلك، لا يزال من الممكن الحفاظ على روتين الأنسولين الخاص بك أثناء الابتعاد عن المنزل، وفيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح أثناء الاستمتاع برحلتك.

طرق الالتزام بتناول الأنسولين أثناء السفر

احصل على تقرير من الطبيب

اطلب من طبيبك كتابة تقرير تفيد بأنك مصاب بمرض السكري وما هي الإمدادات التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها معك، حيث يمكن أن يساعدك هذا في اجتياز أمن المطار بسلاسة أكبر.

اسأل طبيبك عن الوصفات الطبية

إذا فقدت الأنسولين أو الأدوية أو الإمدادات الأخرى أو نفدت منها، فإن الحصول على وصفات طبية يمكن أن يسهل استبدالها أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل.

احتفظ بالأنسولين في حقيبتك المحمولة

لا تحزم الأنسولين في أمتعتك التي تم فحصها، حيث يمكن أن تتجمد أو تتلف أو تضيع.

ابحث عن الصيدليات والعيادات والمستشفيات بالقرب من وجهتك

إذا ضاع الأنسولين أو الإمدادات الأخرى، أو نفدت أثناء رحلتك، فمن الجيد معرفة مكان العثور على المزيد.

كن مستعدًا لانخفاض نسبة السكر في الدم

أثناء إجازتك، يمكنك تجربة أطعمة جديدة، أو ممارسة المزيد من النشاط البدني، أو أن تكون في طقس أكثر دفئًا مما اعتدت عليه، وهذا يمكن أن يزيد من احتمالات انخفاض نسبة السكر في الدم، لذلك اختبر نسبة السكر في الدم بانتظام واحمل معك دائمًا أقراص الجلوكوز.

حزم إمدادات إضافية

من المفيد تعبئة 2 إلى 3 أضعاف كمية الأنسولين والإمدادات التي تحتاجها عادةً، حيث يمكن أن يغطيك هذا إذا ضاعت منك جزء من الكمية أو انتهى بك الأمر باستخدام الأنسولين أكثر من المعتاد.

ضع الأنسولين في أكثر من حقيبة

تجنب حمل كل شيء معك في نفس الحقيبة، حيث يمكنك الاحتفاظ بإمداداتك الإضافية من الأنسولين في حقيبة منفصلة في حالة فقدان حقيبة واحدة.

ارتد سوار تنبيه طبي

في حالة احتياجك إلى رعاية طبية، يمكن أن يخبر هذا السوار الطبي الآخرين أنك مصاب بمرض السكري وتتناول الأنسولين، وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

تخزين الأنسولين بشكل صحيح

تأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الأنسولين أو برودته، فمثلًا في المناخات الحارة، ضع في اعتبارك الحصول على عبوة تبريد لتخزين الأنسولين، أما إذا كنت في طقس بارد، احتفظ بالأنسولين بالقرب من جسمك، حيث يمكنك الاحتفاظ بالأنسولين في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 يومًا.

افهم كيف ومتى تضبط جرعة الأنسولين

إذا كنت تتناول الأنسولين بسرعة في الوجبات، فقد تحتاج إلى ضبط جرعتك إذا كنت تأكل بشكل مختلف عما تفعله عادةً، حيث قد تحتاج أيضًا إلى ضبط جرعة الأنسولين اعتمادًا على درجة الحرارة والأنشطة التي تقوم بها أثناء السفر، لذلك تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك قبل مغادرتك حول كيفية القيام بذلك.

استعد لأطعمة جديدة

قد يعني استكشاف بلد جديد أطعمة غير مألوفة، لذلك إذا كنت تحسب الكربوهيدرات، ففكر في البحث عن الأطعمة الشائعة في وقت مبكر، حيث قد يسمح لك هذا بموازنة جرعات الأنسولين بشكل أكثر دقة.

اضبط الأنسولين بحسب الاختلاف الزمني للمناطق التي تسافر إليها

إذا سافرت لبعض المناطق التي يختلف فيها الوقت عن المكان الذي تعيش فيه، فقد تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على توقيت الأنسولين والجرعة، ومن المهم تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول أفضل طريقة للقيام بذلك.

الخلاصة

إذا كنت تتناول الأنسولين للمساعدة في إدارة مرض السكري من النوع الثاني، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بالسفر، ولكن قبل رحلتك، هناك أشياء يجب مراعاتها لمساعدة الرحلة على المضي بسلاسة أكبر، ومن أهمها الحصول على إمدادات إضافية وأن يكون لديك دائمًا خطة احتياطية لتجنب حدوث أي شيء ليس بالحسبان.

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