12 فائدة لتنظيف الأسنان عند الطبيب 

إنّ تنظيف الأسنان وصقلها عند طبيب الأسنان هو عبارة عن إزالة الترسبات الكلسية المتراكمة على أسطح الأسنان من الخارج والداخل، والتي تأتي من داخل الجسم عادةً ويلعب عنصري الفسفور والكالسيوم دوراً كبيراً في تكوينها، فيزيلها طبيب الأسنان يدوياً عن طريق استخدام أدوات معدنية معقمة لإزالة الجير أو من خلال استخدام جهاز سكيلر الذي يطلق ذبذبات من دون صوت ويفتت الترسبات الكلسية، وتستغرق هذه العملية حوالي ربع ساعة تقريباً، ثمّ يستخدم الطبيب فرشاة أسنان ومعجوناً خاصاً لصقل الأسنان ومنحها الملمس الناعم، وينصح الأطباء بتنظيف الأسنان في العيادة مرة كلّ ستة أشهر.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد تنظبف الأسنان عند الطبيب:

1- يحسن صحة الفم ويمنحه الانتعاش.

2- يمنح الأسنان الإطلالة الجميلة والمشرقة.

3- يحمي الأسنان من التخلخل والسقوط.

4- يزيل طبقات البلاك المترسبة سواء كانت صلبة أم لينة.

5- يساهم في إزالة التغيرات اللونية التي تطرأ على الأسنان بسبب رواسب الأطعمة والمشروبات كالشاي والقهوة.

6- يعيد للأسنان لونها الطبيعي والأصلي. يقضي على البكتيريا الضارة التي تكون عالقة في طبقات البلاك.



7- يقلل خطر تطور بعض الأمراض؛ حيث يقلل إصابة مرضى السكري بالتهاب الأنسجة الداعمة الناتج عن التهاب اللثة بسبب تراكم البلاك.

8- يخلص الفم من الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم ونمو البكتيريا في الفم.

9- يمنع تسوس الأسنان.

10- يمنع التهاب اللثة وانحسارها ونزيفها.

11- يكافح الجيوب اللثوية الناتجة عن تراكم الجير، والتي تؤدي إلى تخلخل الأسنان وسقوطها وتسبب الألم الشديد في حال عدم معالجتها.

12- يقي الجسم من العديد من الأمراض على المدى الطويل، حيث إنّ أمراض الأسنان واللثة تؤثر في الجسم بشكل عام وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسكري.

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