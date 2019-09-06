تعرّف على النظام الغذائي الصحي للرجيم.. يتكوّن من جبنة وخبز

أنواع الأنظمة والحميات الغذائية التي تتبع لإنقاص الوزن كثيرة لا تعد ولاتحصى، ومن بينها رجيم جبنة القريش، دعينا نتعرف أكثر على رجيم الجبنة القريش والخبز لخسارة الوزن.
ما هو رجيم جبنة القريش
انتشر ريجيم يعرف باسم رجيم جبنة القريش، والذي يعتمد على تناول جبنة القريش بشكل منتظم وتضمينها في النظام الغذائي اليومي لخسارة الوزن والحصول على الجسم الرشيق الممشوق.
فوائد رجيم جبنة القريش
- تحتوي جبنة القريش على نسبة كبيرة من الكالسيوم، وهو المعدن المهم لصحة العظام ومنع هشاشتها.
- تحافظ على مستويات السكر في معدلها الطبيعي في الدم.
- تقوي مينا الأسنان، وتمنع تسوس الأسنان.
- تقي من الإصابة بسرطان الثدي بفضل فيتامين د.
- يوجد بها نسبة عالية من البروتينات والكربوهيدرات التي تجعل الجسم نشيط.
- تمنع تصلب الشرايين، وتحافظ على نسبة الكوليسترول في الدم بمعدلاتها الطبيعية.
- تحافظ على الكتلة العضلية في الجسم وتمنع ترهلها.
- مهمة لصحة العينين.
- تحتوي على الألياف التي تؤدي إلى الشعور بالشبع.
- تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.
- يعالج مشاكل الجهاز الهضمي.
- تحتوي على القليل من الملح، التي تمنع احتباس الماء في القدمين.
- مهمة لصحة الحامل والجنين بفضل الكالسيوم الموجود فيها.
نصائح قبل تطبيق رجيم جبنة القريش
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- يجب أن يكون طبق السلطة بدون زيت أو ملح ويمكن إضافة البهارات أو زيت الزيتون.
- الإبتعاد عن الحلويات وعدم استخدام السكر الأبيض.
- ممارسة الرياضة ولاسيما رياضة المشي لمدة 20 دقيقة خلال اليوم.
- تناول الطعام على بطء ومضغه جيداً حيث أن المخ يبعث إشارات بالشبع بعد مرور 20 دقيقة من بدء تناول الطعام.
- تناول كمية كافية من الماء خلال اليوم.
- تناول المشروبات الحارقة للدهون مثل مشروب القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر والليمون والعسل الأبيض.
- يجب أن يكون وجبة العشاء قبل الذهاب إلى النوم بساعتين.
- أضرار رجيم جبنة القريش
- اتباع هذا الريجيم لفترة طويلة يؤدي إلى التعب والشعور بالغثيان وفقدان الجسم العناصر الغذائية الهامة.
- يؤثر على الجهاز الهضمي وصحة الكبد.
- يؤثر على عملية التمثيل الغذائي.
- يؤثر على الجهاز المناعي ويصبح الجسم عرضة أكثر للأمراض.
- يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية شيئاً فشيئاً.