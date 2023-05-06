البوابة - بضع ساعات فقط تفصلنا عن حفل تتويج الملك تشارلز ، العاهل البريطاني الجديد وزوجته الملكة كاميلا. وسيقام حفل التتويج الرسمي للملك تشارلز الثالث في 6 مايو في وستمنستر أبي.

يمكن للبريطانيين في دبي أو محبي أخبار العائلة البريطانية الملكية ، مشاهدة الحفل التاريخي مباشرة في هذه الأماكن في دبي التي تعد بنقلك إلى الأجواء الاحتفالية لمراسم التتويج مع الكثير من الزينة والأطعمة والمشروبات البريطانية التقليدية.

12 مكانًا للاحتفال بتتويج الملك تشارلز في دبي

1. كافيه غراي

Cafe Gray

بمناسبة حفل التتويج يحتفل كافيه غراي الذي تم افتتاحه حديثًا في "دبي هيلز مول" بتقديم وجبة شاي بعد الظهر الشهيرة في الفترة من 5 إلى 12 مايو. تتضمن الوجبة مجموعة مختارة من الساندويتشات الصغيرة المحشوة بالدجاج، والخبز الانجليزي، والكعكات مع المربى والقشدة المتخثرة ، والعديد من المأكولات البريطانية الأخرى الشهية مثل فطيرة الراعي ، وفطيرة التوت الإنجليزية ، وموكتيل التوت ، المستوحى من هذا الصيف البريطاني الرائع الذي يبعث على الحنين إلى الماضي.

2. سبيك إيزي - دبي

speakeasy dubai

يعرض مطعم "سبيك إيزي" الواقع في جميرا بيتش ريزيدنس عرضاً حيًا لتتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو و 7 مايو على شاشات ضخمة داخلية وخارجية. سيتم توزيع التيجان والأعلام البريطانية وأقنعة الوجه للعائلة المالكة البريطانية للزوار خلال الحفل. يمكنكم الاختيار من قائمة الإفطار الملكي طوال اليوم بالإضافة الى البطاطا المهروسة والسمك والبطاطا المقلية و فطيرة الراعي.

www.speakeasydubai.com

3. ذا كروفت

The Croft

يقدم المطعم البريطاني ذا كروفت The Croft وجبة غداء خاصة على الطراز العائلي في 6 مايو لإحياء ذكرى تتويج الملك تشارلز الثالث. استمتع بالبث المباشر للاحتفالات الملكية في وستمنستر آبي في دبي مارينا وتمتع بفطيرة دجاج التتويج ، وسمك القد المخبوز بالأعشاب والليمون ، وفطيرة لحم الضأن ، وكعكة الشوكولاتة باتنبرغ والمزيد.

eatatharbour@marriott.com

4. سفينة الملكة إليزابيث الثانية

إذا كنت تريد أن تشعر بنفس العظمة البريطانية ، بينما تشاهد حفل التتويج التاريخي، انطلق على متن فندق سفينة الملكة إليزابيث الثانية (QE2). تمت تسمية السفينة الحربية التي ترسو الآن في ميناء راشد باسم والدة الملك البريطاني الحالي ، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. تستضيف سفينة الرحلات التاريخية حفل عشاء خيري ساحر للتتويج في 5 مايو في قاعة كوينز روم. ينصح بارتداء ملابس رسمية لحضور الحدث.

www.qe2.com/en/coronation

5. باراستي

يستضيف أحد أقدم النوادي الشاطئية في دبي احتفالًا متأنقًا للاحتفال بالتتويج. سيتم إعداد شاشة بحجم السينما في 6 مايو ، حيث يمكنك مشاهدة الموكب الملكي في لندن بينما تستمتع بأشعة الشمس في دبي. بالطبع ، تتوفر الوجبات الخفيفة والمشروبات البريطانية طوال الوقت.

6. يالومبا

يحتفل المطعم الأسترالي يالومبا الواقع في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي بالحدث البريطاني التاريخي عن طريق تحضير عددًا كبيرًا من الأنشطة للأطفال والكبار ، بدءًا من محطات الرسم وحدائق الحيوانات الأليفة والقلاع النطاطة والمزيد.

www.restaurants.lmd@lemeridien.com

7. ذا روست ببلشيس

للاحتفال بتتويج الملك تشارلز تم تحضير وجبة شواء الأحد الخاصة. يمكن لكل البريطانيين المقيمين في دبي الاستمتاع بلمسة من الحنين إلى الماضي اثناء تناول هذه الوجبة البريطانية الكلاسيكية؛ وليمة تليق بملك. ستقدم هذه النسخة التي تحمل عنوان التتويج يوم 7 مايو شطائر دجاج التتويج وأطباق شاي بعد الظهر مثل الكعكات وأطباق الشواء يوم الأحد في إعداد حفلة حديقة مبتهجة.

www.minaskitchendubai.com/specials

8. دبلنر

تحتفل هذه الحانة الأيرلندية بالتتويج عن طريق إعداد أجهزة تلفزيون عالية الدقة ضخمة لمشاهدة حفل التتويج التاريخي بكل مجدها.

Restaurants.lmd@lemeridien.com

9. نادي الإمارات للجولف

افضل مكان لمشاهدة حفل التتويج الملكي وسط المروج الخضراء في نادي الإمارات للجولف. في 6 مايو ، مع بدء الحفل يمكنك مشاهدة الحفل على الشاشات الكبيرة التي تم رفعها لهذه المناسبة ، يمكنك تناول شاي بعد الظهر البريطاني الملكي، وفطيرة لحم الضأن من كوينز ، وبودينغ يوركشاير وجميع الإضافات.

Email emiratesdining@dubaigolf.com

10. ذا ادريس بوليفارد

تحت عنوان الاحتفال بالتتويج الرسمي للملك تشارلز. يقدم المطعم المميز ذا ريستورانت في وسط المدينة في 6 مايو وجبة فطور وغداء مليئة باللحم البقري المشوي اللذيذ. هناك أيضًا خيار من المعجنات اللذيذة وأنواع الشاي الفاخرة ذات الأوراق الممتازة والقهوة الرائعة التي ستكون جزءً من شاي بعد الظهر

11. ريفورم سوشيال آند جريل

في 6 مايو ، يقدم هذا المطعم الإنجليزي المفضل في وسط مدينة دبي حي The Lakes وجبة فطور وغداء وترفيه وأنشطة وعرض مباشر للتتويج الملك تشارلز وهو يصعد إلى العرش البريطاني.

12. اتموسفير

At.mosphere

يعد المطعم الفخم داخل برج خليفة مكانًا مثاليًا لمشاهدة حفل تتويج العاهل البريطاني الجديد أثناء جلوسك عالياً وسط السحب. يضم شاي بعد الظهر الخاص أطباق بريطانية وديكورًا كلاسيكيًا في 6 و 7 مايو بينما تستمتع بالعرض المباشر لحفل التتويج .

المصدر: موقع سيكريت دبي

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