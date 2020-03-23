12 نصيحة ستسهل عليك معاناة إيقاظ أطفالك في الصباح

من المهم ان يحظى الاطفال بعدد ساعات كافية للنوم حتى نحافظ على صحتهم على مدار سنوات تطور نموهم ولكن المشكلة التي تؤرق اغلب الامهات هو كيفية إيقاظ اطفالهم صباحًا دون معاناه.

ونشرت صحيفة " برايت سايد " 12 طريقة من شأنها مساعدة الامهات وتخفيف معاناتهم أثناء إيقاظهم لأطفالهم صباحًا:

فتح الشرفات وإدخال اشعة الشمس:

قبل ان تتوجهي لإيقاظ اطفالك بمدة لا تقل عن 15 دقيقة، احرصي على فتح الستائر والنوافذ لإدخال اشعة الشمس التي تحتوي على السيروتونين الذي يساعد الأطفال على الاستيقاظ من النوم والنهوض من السرير.

تقليل التعرض للضوء الأزرق قبل النوم:

يجب ان تحرصي على عدم تعرض اطفالك للأشعة الزرقاء الصادرة عن الهواتف والشاشات لان هذا الضوء يُسبب الأرق وصعوبة الحصول على فترات من النوم وبالتالي صعوبة الإستيقاظ.

تشغيل الموسيقى:

يمكنكِ الإستعانة بالموسيقى لإيقاظ اطفالك بسهولة عن طريق وضع راديو او جهاز تشغيل للأغاني والموسيقى داخل غرف الأطفال ذلك سيحفظهم على النهوض في الصباح الباكر والتخلص من شعور الكسل والنوم.

الكتب والقصص الصوتية:

تعتبر هذه الطريقة فعالة وسهلة لإيقاظ الاطفال على سماع كتبهم وقصصهم المفضلة وإستكمال الإستماع إليها أثناء إرتدائهم لملابسهم وإستعدادهم للذهاب للمدرسة.

مخطط ورتيني للمهام الصباحية:

من الطرق الفعالة لتحفيز الأطفال للإستيقاظ بسهولة صباحًا هو وضع قائمة بالمهمات التي يجب ان يقوموا بها صباحًا مثل الغسيل، إرتداء الملابس، تحضير الفطار وتنظيم حقيبة الظهر وهكذا.

الألعاب:

يمكنكِ تحويل عملية الإستيقاظ إلى لعبة مثل إذا استيقظت وارتديت ملابسك خلال عشر دقائق ستحصل على جائزة هذه الطريقة ستقلل التوتر والجدال الذي تعانين منه كل صباح.

الوجبات المفضلة:

يمكنك طهو وجبات الإفطار المفضلة وجعلهم يشمون رائحة الطعام وهم نائمون هذا الأمر سيدفعهم للخروج من آسرتهم سريعًا من اجل تناول الطعام.

العصائر:

يمكنكِ إيقاظ اطفالك وانتي ممسكة بكوب من انواع العصائر المفضلة لديهم هذا يدفعهم للإستيقاظ سريعًا ثم الخروج من السرير للإستعداد ليومهم الدراسي.

الحيوانات الأليفة:

إذا كنتِ من هواه إقتناء الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب في المنزل يمكنك وضعهم على السرير وهو سيتولون امر إيقاظ اطفالك.

تكبد الخسائر:

إذا شعرت بنفاذ الوسائل المتاحة لكِ لإيقاظ اطفالك اجعليهم يشعرون بعواقب الإستيقاظ المتأخر وحددي عقاب لهم جراء هذا.

نبرة الصوت الهادئة:

حذاري أن تفقدي اعصابك أثناء محاولة إيقاظ اطفالك فقط اجلسي بجانبهم واخبريهم انه الان حان الوقت للإستيقاظ.

فترة كافية للنوم:

يحتاج الأطفال من 11-14 ساعة للنوم وللأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يحتاجون من 10-13 ساعة والذين تتراوح اعمارهم ما بين 6-13 عامًا يحتاجون ما يقل عن 9-10 ساعات لذلك احرصي على نوم طفلك في ميعاد ثابت يضمن له الحصول على فترات كافية للنوم تُسهل عليكِ عملية إيقاظه.

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