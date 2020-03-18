9 نصائح لتسلية أطفالك وتجنب الشعور بالملل خلال الحجر الصحي

أغلب الدور في الوطن العربي تمر بحالة حجر صحي احترازي بسبب فيروس كورونا المخيف الذي يغزو العالم.

ومع توقف العمل وإغلاق المدارس للأطفال، بدأت الأمهات بعيش حالة توتر بسبب الحرص على إبقاء الأطفال في المنزل ومنع خروجهم من البيت خوفاً من الفيروس، كما في نفس الوقت التوتر من ضجة الأطفال وصراخهم.

"موقع البوابة" يقدم لكم أبرز النصائح والأنشطة التي يمكن أن تقومي بها لتسلية أطفالك وتجنب الشعور بالملل:

1- اجعلي أطفالك يشاركون بإعداد الطعام معكِ، لتقوية العلاقة بين الأم والطفل وكسر الروتين.

2- اختاري ألعاب يمكنكِ المشاركة فيها مع أب الأسرة لتقوية العلاقة.

3- يمكنكم الخروج لحديقة المنزل الخاصة أو الروف في حال توفرهما من دون أن يكون هنالك أحد من خارج العائلة لتجنب العدوى ونصب "خيمة" لقضاء الوقت فيها كنوع من التغير أو حتى تناول الطعام فيها.

4- احرصي على نوع الغذاء الذي يقدم للأطفال وعدم التركيز فقط على الحلويات والشكولاته.

5- لا مانع من وصلة غنائية باستخدام المايك "الكاريوكي" أو حتى القيام بحركات راقصة.

إتيكيت فيروس كورونا

6- مشاهدات الأفلام العائلية في الليل لها دور كبير في القضاء على الوقت والتسبب بالنعاس للأطفال ليناموا براحة بعد يوم مجهد.

7- احرصي على إعطاء الأطفال ألعاب ذهنية تتناسب مع عمرهم.

8- التنوع في وجبات الفطور أو حتى مكان الإفطار في البيت.

9-أنشطة حركية في البيت كالقيام بتمارين رياضية بسيطة أو ألعاب فيها حركة خفيفة كلعبة "الغميضة".

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