12 نصيحة للعناية بالشعر لمريضات سرطان الثدي

إنّ معدّل تساقط الشعر طبيعياً هو من 50 إلى 100 شعرة كل يوم للأشخاص الطبيعيين، حيث لا يؤثّر هذا المعدل على الشكل العام لفروة الرأس، ولكل فعل يوجد رد فعل فمقابل تساقط هذا العدد من الشعر فإنه ينمو مقابله نفس العدد أي بمعدل 100 شعرة يومياً بشكلٍ طبيعيٍ، وتمر الشعرة خلال نموها في ثلاث مراحلٍ، وهي: النمو والرقاد والتساقط.

لكن تساقط الشعر لدى مريضة سرطان الثدي خلال فترة العلاج يعتبر من أصعب المراحل؛ لذا أحضرنا إليكِ أقوى نصائح للعناية بشعرك خلال فترة علاجك ألا وهي:

1- طبقي قصة شعر قصيرة جديدة قبل البدء بالعلاج الكيميائي؛ لتقللي من ثقل الشعر على فروة الرأس.

2- استخدمي شامبو الأطفال لغسيل شعرك وتنظيفه؛ لأنه يحتوي على مواد كيميائية قليلة بالمقارنة مع الشامبو العادي.

3- استعملي مشط ذو أسنان واسعة لتمشيط شعرك.

4- دلّكي فروة رأسك بشكل دائري؛ ليصل الدم إلى بصيلات الشعر.

5- ارتدي قبعة الرأس خلال النوم حتى يتجمع الشعر المتساقط فيها.

6- اصبغي شعرك بمنتجعات طبيعية إن أردتي تغيير لون شعرك.

7- تجنبي تعريض شعرك للمصادر الحرارية كالشمس والمصففات الحرارية؛ حيث أنها تعمل على تقصيف الشعر وإجهاده.

8- تجنبي عمل ضفائر بشعرك، أو ربطه برباط شديد، لتفادي إجهاده وتساقطه.

9- دلّكي فروة رأسك باستعمال الزيوت الطبيعية لتعززي الدورة الدموية في فروة رأسك.

10- ابتعدي عن تجفيف شعرك بفركه بالمنشفه أو شده بعد الاستحمام.

11- ارتدي القبعات الملونة أو الباروكة داخل المنزل أو خارجه.

12- احرصي على تناول نظام غذائي صحي غني بفيتامين هـ وأوميجا 3 مثل اللوز، والجزر، والسمك، والخضراوات خاصةً الورقية منها.

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