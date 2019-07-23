13 نصيحة لتجنّب فقدان السّمع 

تدخل الموجات الصوتية قناة الأذن مسببةً اهتزازاً في الغشاء الطبليّ، وتنتقل من خلال العظيمات إلى الأعصاب والسوائل الموجودة في القوقعة مشكلةً النبض الأذنيّ الذي ينتقلُ على طول العصب السمعيّ إلى الدماغ، والذي يُترجم على هيئةِ صوت، ولكن عندما تتعرضُ واحدةٌ من هذه الأعضاء للضرر تحدث مشاكل مختلفةٌ في السمع لدى الإنسان، مثل: ضعف السمع التوصيليّ.

ويمكن تعريف فقدان السّمع بأنّه النّقص الجزئي أو الكلّي في القدرة على سماع الأصوات أو فهمها، وسنقدّم بعض النّصائح الّتي يجب الالتزام بها لتجنّب الإصابة بقدان السمع:

1- تناول الأناناس والثّوم وعشب البحر الأسود وخضراوات البحر؛ فهي تسهم في تقليل الالتهابات.

2- تجنّب تعاطي الكحول.

3- قلّل من تناول الشوكولاتة والكافيين والصّوديوم.

4- قلّل من تناولك للسكّريّات وخاصّةً تلك الّتي تشجّع على نموّ فطر الخميرة.

5- قم بعلاج أذنيك باستخدام المضادّات الحيويّة إذا أصيبتا بأيّ التهاب.

6- تجنّب تناول الدّهون المشبعة الّتي تسهم في زيادة إفراز شمع الأذن.

7- لا تتناول أيّة أطعمة لا تستطيع تحمّلها كالقمح ومنتجات الألبان.

8- اغسل أذنيك بمحلولٍ مكوّن من الخلّ والماء الدّافئ، أو ببضع قطراتٍ من ماء الأكسجين، لمواجهة تشمّع المادة الشمعيّة بالأذن.

9- ضع داخل أذنك الملتهبة أو المليئة بالشمع بضع قطراتٍ من تلك المستخدمة للعين ثلاث مرّاتٍ يوميّاً.

10- لا تستخدم منظّفات الأذن القطنيّة بل استعمل المنشفة.

11- ضع نقطتين إلى أربع نقاطٍ من خلاصة الثّوم السّائلة والدافئة في الأذن إذا كانت مصابةً، ولا تستخدم القطّارات نفسها في كلتا الأذنين.

12- قم بزيارة الطّبيب إذا شعرت بوجود ألمٍ ما عند تحريكك لشحمة الأذن؛ حيث يمكن أن تكون مصاباً ببعض الالتهابات بأذنك، وإذا لم يكن هناك ألم في شحمة الأذن ربّما تكون المشكلة في الأسنان.

13- قم بمضغ اللبان (العلكة) وبغلق فتحتي أنفك مع نفخ الهواء برفق مع إغلاق فمك أثناء هبوط الطّائرة الّتي تركب بها لتجنّب فقدان السّمع المصاحب للتغيّر في الضّغط الهوائي.

المزيد من صحة وجمال:

قصر النظر: الأعراض، الأسباب، العلاج، تجنب الإصابة

ما تأثير خمول الغدة الدرقية على الدورة الشهرية؟

نصائح عديدة لتسريع عملية الأيض