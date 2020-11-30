13 نصيحة مهمة لتجنب الإصابة بأمراض الشتاء

على الرغم من محبتنا لفصل الشتاء إلا أن الإنسان لا يمكن أن ينكر أنه هو فصل الإصابة بمختلف أنواع الأمراض التي تبقيه جليس الفراش؛ مما يحول دون إنجاز مختلف المهام والاستمتاع بالحياة خلال هذا الفصل.

ودوماً الوقاية خير من العلاج لذلك مع بداية هذا الفصل يجب أن يتم اتباع روتين للعناية بالصحة والجسم ليتمكن الإنسان من تحسين صحته العامة وتقوية مناعته بحيث لا تؤثر عليه أمراض الشتاء.

وسنقدم الآن أهم النصائح المفيدة للتعامل مع فصل الشتاء لتجنب الأمراض والحفاظ على صحة قوية خلال هذا الفصل وهي:

أولاً: تناول الثوم:

يعتبر الثوم من الأغذية التي تقدم الكثير من الفوائد الصحية لوجباتنا اليومية، فالتركيب الكبريتي الموجود في الثوم يساعد على زيادة مناعة الجسم وهذا بدوره يساعد على محاربة نزلات البرد والأنفلونزا.

لذلك يجب أن يتم إدخال الثوم في مختف أغذيتنا وبشكل خاص يجب أن يتناوله الأطفال الصغار والمسنين.

ثانياً: شرب الكثير من السوائل:

على الرغم من قلة شعورنا بالعطش خلال فصل الشتاء إلا أن شرب السوائل من أهم الأمور التي لا يجب أن لا يتم التغافل عنها خلال فصل الشتاء، وليس عند حاجتنا فقط وشعورنا بالعطش بل دوماً للحفاظ على رطوبة الجسم ولزيادة مستويات الطاقة في الجسم وللحفاظ على النشاط والتخلص من الكسل والخمول.

لذلك يجب أن يتم شرب الكثير من الماء بمعدل لا يقل عن عشر أكواب من الماء يومياً ويجب أن يتم شرب السوائل والعصائر الأخرى كشرب شاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر وشاي البابونج وشاي النعناع كما يجب أن يتم شرب العصائر الطبيعية وتناول الأغذية التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء مثل السبانخ والخيار وغيرها من الخضروات والفواكه.

ثالثاً: تناول الخضروات الموسمية:

من الضروري أن يتم ادخال تناول الخضروات الموسمية على عاداتنا الغذائية للحفاظ على صحة الجسم وقوته، فيجب أن يتم تناول الخضروات والفواكه الشتوية بدلاً من تناول الأغذية المعلبة والأغذية المجمدة وغيرها.

ويجب أن يتم تعليم الأطفال هذه العادة لكسب القوة في الجسم والتخلص من الأمراض ومحاربتها وتقوية المناعة.

رابعاً: العناية بالبشرة:

من المهم جداً أن يتم الاعتناء بالبشرة خلال فصل الشتاء؛ لأن البشرة في هذا الفصل تصبح أكثر جفافاً بسبب قلة شرب الماء وبسبب قلة الرطوبة في فصل الشتاء.

لذلك يجب أن يتم الحفاظ على بشرة الجسم عن طريق تطبيق الكريمات المرطبة بشكل منتظم وخصوصاً قبل النوم.

ومن الممكن أن يتم تطبيق الزيوت الطبيعية لمد البشرة بالرطوبة المثالية ومن أفضل الزيوت هي زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو وزيت الورد.

خامساً: ممارسة التمارين الرياضية:

لا يجب أبداً أن يكون الجو البارد سببًا لعدم ممارسة التمارين الرياضية التي تعتبر من أهم الأمور التي تحافظ على صحة وقوة بدن الإنسان؛ كما أن ممارسة الرياضة تساعد على منع حدوث الاكتئاب الذي يصيب الناس خلال فصل الشتاء لأنها تساهم في افراز هرمونات السعادة في الجسم، مما يزيد من الشعور بالسعادة ويقضي نهائياً على الاكتئاب والخمول كما أن الرياضة تساعد على تخفيف الوزن الزائد والتخلص من الشحوم المتراكمة في الجسم، لذلك من الضروري أن يتم زيادة النشاط البدني في الجسم وممارسة الرياضة ومن الأفضل أن يتم ممارسة الرياضة في الشمس لتقوية الجسم ومحاربة الأمراض بشكل أكبر.

سادساً: تناول اللبن:

من الضروري أن يتم إدخال اللبن أو الزبادي للنظام الغذائي في فصل الشتاء، وهذا بخلاف الاعتقاد السائد عند الناس لأن اللبن من الأغذية الضرورية للجسم والتي تساعد في منع حدوث مختلف المشاكل الهضمية.

سابعاً: ارتداء القفازات والجوارب:

من الضروري أن يتم ارتداء القفازات والجوارب في فصل الشتاء للمحافظة على الجسم دافئاً وبالتالي يصبح أكثر قدرة على محاربة الأمراض؛ كما أن تدفئة القدمين بصورة خاصة تنعكس على تدفئة الجسم بأكمله نظراً لغنى القدمين بالمستقبلات الحسية للبرد مما يؤثر على درجة حرارة الجسم بأكمله، ويكتفى بارتداء قفازات أو جوارب عادية وليست ثقيلة لتجنب الحرارة الكبيرة.

وقد أظهرت الدراسات البحثية أن الشعور بالبرد والرجفة يضعف جهاز المناعة في الجسم لأن الجسم يعمل على الحفاظ على درجة الحرارة العادية في الجسم بدلا من القيام بالقضاء على الجراثيم مما يسبب أمراض كبيرة.

ثامناً: الحفاظ على النظافة الشخصية:

من الممكن تجنب الكثير من الأمراض بالحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المنزل والمكان، ليتم القضاء على الفيروسات والجراثيم المسبة للإنفلونزا والبرد، فيجب أن يتم غسل اليدين بشكل منتظم وغسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام والمحافظة على الاستحمام ثلاث مرات أسبوعياً في فصل الشتاء، كما ويجب أن يتم تطهير وتنظيف المنزل بصورة منتظمة ودائمة لتجنب الأمراض وابقائها بعيدة.

تاسعاً: التعرض لضوء الشمس:

إن ضوء الشمس هو أحد النعم الإلهية الكبيرة للإنسان، فيجب أن يتم التعرض له بصورة منتظمة ولا يجب أن يتم تطبيق الواقي الشمسي عند كل خروج في الشمس ليتمكن الجسم من إنتاج فيتامين D الضروري للحفاظ على صحة البشرة والقلب والصحة العقلية وتحسين المزاج، كما أنه ضروري لتحفيز جهاز المناعة في الجسم والقضاء على الأمراض.

عاشراً: النوم والراحة:

من الضروري أن يتم النوم بشكل كاف خلال فصل الشتاء لمدة ثمان ساعات يومياً؛ ليتمكن الجسم فيها من إصلاح الخلل والتلف الحاصل على مدار اليوم وللتمكن من إعادة شحن الجسم وتقويته، لأن قلة النوم تضعف الجسم كثيراً وتجعله عرضة للإصابة بمختلف الأمراض.

ومن الأفضل أن يتم النوم ليلاً لإعطاء الجسم فرصة لإصلاح نفسه ولتفرز هرمونات النمو فيه.

إحدى عشر: التقليل من التوتر:

إن التوتر من الأمور التي تضعف الجهاز المناعي بشكل كبير وتجعله عرضة للإصابة بمختلف الأمراض، لذلك يجب أن يتم القضاء على التوتر للمحافظة على الصحة العامة في الجسم وتقويته، ويتم ذلك بتعلم تقنيات الاسترخاء والتنفس العميق واليوغا وغيرها من التقنيات التي تساعد على السيطرة على الأعصاب.

إثنا عشر: تجنب الجلوس مع الأشخاص المريضين:

لأن أغلب أمراض الشتاء معدية جداً فيجب تجنب التعامل مع الأشخاص المريضين والمصابين، وعدم لمسهم أو مصافحتهم أو تقبيلهم لتجنب العدوى، وفي حال حصل ذلك يجب أن يتم غسل اليدين والوجه بشكل فوري لتقليل من احتمالية العدوى وانتقال المرض.

ثلاثة عشر: الغرغرة بالماء والملح:

إن الملح هو من المواد الطبيعية المضادة للبكتيريا التي تساعد في القضاء على البكتيريا والجراثيم. لذلك ينصح بعمل غرغرة بالماء والملح، كما ينصح أيضاً بأن يتم تنظيف الأنف بالاستنشاق والاستنثار بالماء والملح للحصول على حماية من الجراثيم والأمراض.

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