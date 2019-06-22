14 نصيحة لتنظيف فراشي وشنط المكياج بسهولة

من الضروري تنظيف فرشاة المكياج بعد كل استخدام، أو مرَّة في الأسبوع على الأقلِّ، لكونها تصبح بمرور الوقت مُغلَّفة ببقايا المكياج وزيوت الجسم والجلد الميِّت، ما يجعلها ملاذًا للبكتيريا، التي من شأنها أن تقلل من عمرها، أو تتسبَّب بمشكلات الجلد. وفي الآتي، نصائح التدبير المنزلي، للعناية بفرشاة المكياج:



• بعد كلِّ استخدام لفرشاة المكياج، يجب أن تُمسح بمناديل الأطفال، ما يُقلِّل من تراكم بقايا مستحضرات المكياج والزيوت عليها.

• يُملأ وعاء صغير بماء دافئ،، وتضاف إليه ملعقة كبيرة من الـ"شامبو"، مع أربع قطرات من زيت شجرة الشاي (متوافر في معظم الصيدليَّات). وتوضع الفرشاة في المحلول مرَّة أسبوعيًّا، وتُفرك شعيراتها بلطف بواسطة الأصابع، وذلك لثلاثين ثانية على الأقلِّ. ثم، تُشطف الفرشاة جيِّدًا بماء دافئ، مع التأكد من إزالة بقايا الـ"شامبو" عنها.

• توضع الفرشاة على منشفة حتَّى تجفَّ، ثمَّ تُحفظ في مكان دافئ وجاف.