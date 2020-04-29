3 أبراج تحافظ على علاقة الصداقة بالشريك بعد الانفصال

ليس من السهل الإبقاء على علاقة الصداقة والود بعد الانفصال عن شريك الحياه فمن الشائع أن العلاقة تأخذ منحنى مليء بالمشاكل والصراعات وينتهي الأمر بهم كالغرباء ولكن هناك فئة من الناس تستطيع حل هذه المعضلة الصعبة وتجاوز جميع المشاكل والإبقاء على علاقات صداقة وود.

ونشرت صحيفة " بينك فيلا "، أن هناك 3 أبراج تستطيع الإبقاء على علاقة الصداقة بعد الإنفصال وهي:

برج الجوزاء:

من الابراج المعروفة بالعلامة الشمسية المزدوجة أى أن لهم جانبان من الشخصية، لذلك عندما ينتهي الأمر بهم للإنفصال عن شريك الحياه تسيطر عليهم مشاعر الغيرة والحزن ولكن الجزء الثاني من شخصيتهم الذي يتميز بالهدوء يضع الامور في مسارها الصحيح فهم يمليون أكثر للنسيان والمضي قدمًا لا يحبون ان يعلقوا بأمور الماضي ولا يستطيعون الاحتفاظ بأي عواطف سلبية لفترة طويلة لذلك هم يجيدون تحويل علاقة الانفصال لصداقة ودية مع الشريك.

برج السرطان:

يتميز اصحاب برج السرطان بالعاطفة الشديدة ويظل مرتبطًا بشركائه حتى بعد انفصالهم فهم لا يستطيعون قطع العلاقة بسهولة لذلك يحافظون على علاقة صداقة قوية بالشريك حتى لو آل الأمر للانفصال فهناك بديل حتى يبقوا في إتصال دائم بشركائهم ولكن أحيانًا لا يستطيعون المضي قدمًا ويؤدي ذلك لعلاقات سامة وضارة.

برج القوس:

حب هذا البرج للتغير هو الذي يدفعهم لتقبل أمر الصداقة بالشريك بعد الانفصال وهم لا يستطيعون حمل الضغائن ومشاعر الغضب لفترات طويلة لذلك برج القوس من أكثر الأبراج التي تصنع علاقات صداقة مذهلة مع الشريك بعد الإنفصال عنه.

هذه الأبراج مسالمين ولا يتخلون عن سلامهم الداخلي

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