لكل برج سماته الخاصة، وبالإضافة إلى الميزات والايجابيات، لكل برج بعض العيوب والسلبيات مثل النرجسية.

ففي حين أن هناك بعض الأبراج تتميز بالتواضع والبساطة، هناك أبراج أخرى يغلب عليها الطابع النرجسي أكثر من غيرهم، حيث يتفاخرون للغاية بأنفسهم ويكونوا أنانيين أيضًا، كما أنه عادة ما يكترثون لمصلحتهم فقط ويحبون أن يكونوا محور الكون والحصول على الاهتمام والمدح من الآخرين طوال الوقت.

ومن خلال مجلة "ذا استرو"، نكشف عن 3 أبراج يغلب عليها طابع النرجسية:

برج الحمل

بالإضافة إلى طبيعة الحمل الحازمة والصارمة في بعض الأحيان وأنه في الكثير من الأحيان يكون مراعيًا للآخرين، يغلب على الحمل النرجسية مع طابع انتقامي بعض الشيء، فتركيزه على تحقيق أهدافه يجعله أنانيًا بعض الشيء ولا يركز سوى على مصلحته.

وتظهر نرجسية الحمل، عندما لا يكترث للآخرين وقتما يتعلق الأمر بالتوصل لأهدافه وتحقيق مراده أو مصلحته.

برج الأسد

يعد الأسد من أبرز الأبراج التي تتسم بطبيعتها الجادة والعملية والعقلانية أيضًا، جنبًا إلى جنب مع كونه رائعًا في منصب قيادي، إلا أن النرجسية تعد من أبرز عيوبه، لأنه عادة ما يكترث لنفسه أكثر من أي شخص بصورة سلبية، مما يجعله متكبرًا بعض الشيء وفي كثير من الأحيان، لا يركز سوى على مصلحته بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

برج الجدي

الجدي عنيد للغاية ويصعب تغيير رأيه بشأن أي أمر، كما يميل للنرجسية لأنه يحب أن يتم كل شيء بمثالية وعلى طريقته الخاصة مع التزام الآخرين بقواعده الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبع الجانب النرجسي في الجدي من كونه محبًا لتسليط الضوء عليه وعدم اتباعه لتعليمات أو نصائح الآخرين.

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