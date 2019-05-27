3 أخطاء ترتكبينها عند تشذيب الحاجب.. ابتعدي عنها

يمنح الحاجبان الوجه إطلالة مميزة ويضيفان الجاذبية إلى العينين. لكن لا تتقن الكثير من النساء تشذيبهما بالطريقة الصحيحة. والسبب أنهنّ يرتبكن 3 أخطاء كبرى. فإن كنت منهن حان الوقت لتكتشفيها وتتجنبيها.

1- المبالغة في رسم القوس:

فمن الأفضل الحفاظ على شكل قوس الحاجبين الطبيعي. كذلك من الخطأ المبالغة في تنحيفهما لأنه هذا يضفي على الوجه ملامح قاسية جداً. ولهذا من الأفضل الحفاظ على كثافتهما.

2- الخلل في التوازن بين بداية الحاجب ونهايته:

فالقاعدة الأساسية التي يجب اتباعها عند رسم الحاجبين هي أن تكون بدايته أكثر سماكة من نهايته.

3- تنظيف الحاجبين أمام مرآة مكبرة:

فهذا يمنع رؤيتهما بشكل واضح وحقيقي وقد يدفع إلى المبالغة في تشذيبهما.

إذاً من الضروري محاولة تجنب هذه الأخطاء.

يجب اتباع هذه النصائح الإضافية:

التحقق من تشابه الحاجبين بالطول والكثافة، شدّ الوبر في اتجاه نموه مع الحرص على عدم كسره وعدم استخدام الشفرة. ويمكن استخدام قلم رسم الحواجب بلون أفتح بمرة أو مرتين من لون الحاجبين.

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