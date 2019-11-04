3 أخطاء في المطبخ تفسد متعة الطهي

إهمال تفاصيل مرتبطة بعادات سيئة عند الإعداد أو الطهو أو بعدم معرفة للطريقة الأفضل يهدر الجهد ويقف وراء فشل الوصفة.

لا تنجح العديد من الوصفات في المطبخ بسبب أخطاء بسيطة وهفوات تتعلق أحيانا بما يبدو للبعض أنها تفاصيل، لكنها قادرة على إفساد وجباتهم. وترتبط هذه الأخطاء أحيانا بعادات سيئة عند الإعداد أو الطهو وأحيانا بعدم معرفة للطريقة الأفضل. ويمكن اتباع مجموعة من التوصيات والنصائح التي يعتمدها المختصون والطهاة لعدم الوقوع في كل ما يمكن أن يفسد متعة الطبخ.

تتعدد الأخطاء التي يسهل تجنبها بمجرد معرفة ماهيتها، من إهمال قراءة الوصفات بالكامل إلى التقطيع بسكين غير حاد وغيرها من الحيل البسيطة التي تسهل على عشاق الطبخ تحضير وصفات لذيذة.

يحب الجميع تجريب نصائح المطبخ أو تلك الحيل الصغيرة التي تدعي أنها ستحولنا إلى أفضل الطهاة، لكن، يجب أن نتخلى عن بعض النصائح التي قد تبدو واعدة، إذ تعتبر من الأخطاء الشائعة في بعض الأحيان.

قبل أن تبدأ الطهو، تأكد من أنك جمعت جميع المكونات. أدرس الخطوات جيدا وابحث في التعليمات التي قد تكون مربكة. وبهذه الطريقة، لن تجد نفسك عاجزا أمام الوصفة، ولن تصيبك حالة من الفزع عندما تظهر جملة “أتركها ترتاح ليلة كاملة” أو “ضع الخليط في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل” وأنت تستعد لاستقبال الضيوف، أو لمواجهة بكاء أطفالك الجائعين.

عدم سلق المعكرونة جيدا

هل جربت مزج العجينة في وعاء صغير جدا؟ هل أردت نقل الخليط إلى طبق أصغر؟ هل اضطررت إلى تقطيع رطل من السبانخ على لوح تقطيع صغير؟ أو استخدام سكين صغير لتقشير القرع البرتقالي الكبير؟ يعدّ اختيار الأوعية الأكبر أفضل عندما يتعلق الأمر بشراء أواني المطبخ. ويقلل هذا من الفوضى، وفائض الخلطات، ويمنح المزيد من الأمان وخاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام السكين.

عندما تصبح متعودا على المطبخ، ستتعلم مهارة القيام بمهام متعددة؛ قد تجد نفسك منهمكا في قطع الأعشاب الطازجة بينما يتقلى البصل المفروم. ولكن، يجب أن تحرص على توفير جميع المكونات في مطبخك قبل أن تشرع في التحضير لوجبتك. تخيل أن تقول الوصفة “أضف البصل والثوم والأوريغانو إلى المقلاة”، وأنت لا تمتلك شيئا من هذه المكونات.

السكاكين الحادة أكثر أمانا

تعتبر السكاكين الحادة أكثر أمانا من السكاكين الأخرى التي تنزلق من سطح الفواكه التي تقشرها، إذا لم تعرف أين يمكنك التوجه لشحذ السكاكين، توجد الكثير من المتاجر التي يمكن أن تساعدك على استبدال أدواتك. وتقول أليسون كاين، مؤسسة مدرسة طبخ في مدينة نيويورك “من غير المرجح أن تعرف كيفية شحذ السكين بنفسك! توفر العديد من المتاجر المختصة في بيع أدوات المطبخ خدمة شحذ السكاكين، ويمكنك البحث عن أماكن أخرى عبر الإنترنت. قد تجد نفسك قادرا على شراء سكاكينك التي ستصلك إلى عتبة منزلك”.

“اترك الطعام ينضج وحده!” هذا ما أكدت عليه كاين “يشعر العديد من الناس بحاجة إلى التحريك والتقليب في وقت مبكر جدا. دع اللحم ينضج على الشواية قبل محاولة قلبه. دع البروكلي يحمر في المقلاة قبل تحريكه”.

اترك الطعام ينضج وحده

“عندما أطبخ المعكرونة في المنزل، لا أتبع زمن الطهو المذكور على العبوة”. هذا ما صرح به بيل تيلبان، طاه في مطعم أوشينا في نيويورك “بهذه الطريقة، لن تفرط في طهوها. إذا وضعت المعكرونة غير المطهوة جيدا في الصلصة مباشرة وتركتها على نار خفيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين، فستكون النكهة أفضل”.

عند إطفاء نار الموقد تحت الطعام، ستستمر عملية الطهو، غالبا ما يذكر هذا الأمر عند التطرق إلى اللحوم، حيث تستمر درجة الحرارة الداخلية في الارتفاع حتى بعد إبعاد اللحم عن المقلاة الساخنة. ويمكن أن تتحول شرائح اللحم من الطراء إلى الجفاف. لكن الطبخ المرحلي ينطبق على الكثير من الأطعمة أيضا، بما في ذلك الأطعمة المخبوزة والخضروات.

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