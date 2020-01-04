3 أسباب تدفعك إلى الإفراط بالأكل في الشتاء

هل تعاني من الافراط في تناول الطعام في فصل الشتاء؟ تعرف على الأسباب .. الانخفاض في درجة الحرارة شتاءً، لا يجبرنا على ارتداء المزيد من الملابس فحسب ، بل يجعلنا أيضًا نأكل أكثر. ربما لاحظت انك تميل الى تناول واشتهاء الأطعمة الدسمة أكثر في الشتاء ، على الرغم من أنك قد لا تشعر بالجوع جسديًا ، إلا أن عقلك يطلب الطعام باستمرار. غالباً ما نجد أنفسنا نتناول وجبات خفيفة دسمة وفي النهاية نشعر بالقلق من زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

حسب الأبحاث ، قد يكون علم الوراثة مسؤولاً عن هذا ولكن هناك بعض الأسباب الأخرى أيضًا. فيما يلي 3 أسباب تجعل الناس يأكلون في الشتاء.

درجة الحرارة

مع انخفاض درجة الحرارة ، يتوجب على أجسامنا القتال بقوة للحفاظ على الدفء. وهذا يتطلب تناول المزيد من السعرات الحرارية لإنتاج الطاقة. عندما يحدث هذا ، ترسل عقولنا إشارة إلى المخ لارتداء المزيد من الملابس وتناول المزيد من الأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية. في هذه المرحلة ، ننسى أننا نشعر بالإفراط في تناول الطعام.

الجفاف

يميل الناس عمومًا إلى شرب كميات أقل من الماء في الشتاء ، مما يؤدي إلى الجفاف. هذه المشكلة شائعة جدا خلال هذا الموسم. الحرارة في المنازل تؤدي الى الإصابة بالجفاف أيضاً. يحتاج جسمنا إلى الماء ، لكننا نخلط بين شعورنا بالعطش والجوع مما يدفعنا الى أكل المزيد من الطعام.

كآبة فصل الشتاء

كآبة فصل الشتاء حالة مرضية واقعية! الطقس البارد هو وصفة مثالية للحزن. تشير الدراسات إلى أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يعانون من هذا الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، مما يجعلهم يأكلون أكثر. يلجأ الناس إلى الطعام للحصول على بعض الراحة أثناء الشتاء.

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن زيادة الوزن بسبب كل الأطعمة الإضافية ، فإليك بعض النصائح لك:

- تناول الحساء الصحي والأطباق المنخفضة بالسعرات الحرارية. حاول تناول الخضار والفواكه الشتوية في نظامك الغذائي.

- حتى إذا كنت تتناول وجبات خفيفة بين وجباتك ، فحاول اضافة الأطعمة الصحية والمنخفضة بالسعرات الحرارية.

- سيطر على حجم الوجبات. لا تملأ صحنك بالعديد من المواد الغذائية في وقت واحد.

- إذا كنت تعتقد أنك تعاني من كآبة شتوية ، فعليك اتخاذ الخطوات اللازمة أو طلب المساعدة المهنية.

- التمرين بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.