3 أسرار لرشاقة كيم وكلوي كارداشيان تُعرف عائلة كارداشيان بأشياء كثيرة. فهن دائمًا في دائرة الضوء وبمرور الوقت ، أصبحن أحد أكثر الوجوه شهرة على وجه الأرض. لكن الشيء الوحيد الذي لفت انتباه الناس في الماضي القريب هو فقدان الوزن الشديد لكيم وكلوي كارداشيان. بينما أعلنت كيم في وقت سابق أنها فقدت 16 رطلاً في ثلاثة أسابيع فقط لارتداء فستان جان لويس الشهير الذي ارتدته مارلين مونرو والمزين بالكريستال في حفل Met Gala في مايو ، كشفت كلوي كارداشيان أنها فقدت 60 رطلاً بعد أن أنجبت ابنتها.

على الرغم من أن الأخوات كارداشيان أكدن مرارًا وتكرارًا على أسلوب حياة صحي ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن وشهي ، إلا انهن تعرضن للانتقادات لإدخالهن أساليب حمية متطرفة ووضع معايير جمال غير واقعية. ومع استمرار المناقشات ، إليك نظرة على النظام الغذائي الذي تتبعه الأخوات كارداشيان.

3 أسرار لرشاقة كيم وكلوي كارداشيان

خطة كيم

وفقًا للتقارير ، قيل إن كيم كارداشيان فقدت حوالي 70 رطلاً باتباع خطة أتكين 40. وقالت وهي أم لثلاثة أطفال في مقابلة "اتبعت حمية اتكينز صارمة. صارمة، صارمة." نظام أتكينز الغذائي هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات تم تقديمه في الستينيات من قبل طبيب القلب روبرت سي أتكينز. وفقًا لمايو كلينك ، فإن "نظام أتكينز الغذائي يقيد الكربوهيدرات (الكربوهيدرات) مع التركيز على البروتين والدهون". والغرض من نظام أتكينز الغذائي هو تغيير عاداتك الغذائية لمساعدتك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه. كما يقول نظام أتكينز الغذائي إنه نهج صحي للأكل مدى الحياة. ويقول إنه نهج صحي سواء كنت ترغب في إنقاص الوزن ، وزيادة طاقتك أو تحسن المشاكل الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو متلازمة التمثيل الغذائي . وكشفت كيم ذات مرة أنها فقدت 21 رطلاً من خلال التخلي تمامًا عن السكر والوجبات السريعة والأطعمة المقلية.

3 أسرار لرشاقة كيم وكلوي كارداشيان

خطة كلوي

من ناحية أخرى ، قالت كلوي كارداشيان إنها اتبعت نظامًا غذائيًا خالٍ من الألبان ومنخفض الكربوهيدرات ، والذي يتضمن كمية صحية من البروتين والكربوهيدرات قبل التمرين.

يمكن تحقيق هذا النوع من النظام الغذائي من خلال تناول مجموعة متنوعة من البروتينات مثل اللحوم والمأكولات البحرية والبيض والمكسرات والبذور وتناول الخضار منخفضة الكربوهيدرات واستخدام الزيوت والأفوكادو وجوز الهند والزيتون للحصول على دهون إضافية. وتتدرب كلوي مع جونر بيترسون. وتحرق أكثر من 500 سعرة حرارية في غضون 35 دقيقة وتتدرب في جميع أيام الأسبوع. من تمارين القلب وتمارين الأثقال إلى اليوغا وتمارين الإطالة ، فهي تتقن كل شيء.

3 أسرار لرشاقة كيم وكلوي كارداشيان

1. نظام التمرين

كل من الأختين كارداشيان من عشاق التمرين ويلجئن إلى ممارسة روتينية يومية متسقة. وفقًا لميليسا الكانتارا ، المدربة الشخصية لكيم ، فإنها تتمرن ستة أيام في الأسبوع دون أعذار. كما كشفت كيم سابقًا أنها تستيقظ في حوالي الساعة 5:30 صباحًا لممارسة الرياضة ، وتتمرن لمدة ساعة ونصف يوميا مع رفع الاثقال، دون عمل التمارين القلبية. وتضيف: "لقد كنت أعمل بجهد شديد مع لاعب كمال أجسام لمدة عام واحد".

2. شاي التخسيس

شوهدت كلوي كارداشيان أيضًا وهي تروج لشاي Flat Tummy Tea ، وهو مشروب بديل للوجبات ، حيث تلقت الكثير من الانتقادات وتعرضت لانتقادات شديدة من قبل معجبيها.

3. بدلة الساونا

في الماضي ، تحدث كيم أيضًا عن ارتداء بدلة رياضية خاصة لإنقاص الوزن. حيث شاركت مقطع فيديو لنفسها على انستغرام وقالت ، (انظر ، أنا أرتدي بدلة رياضية كاملة لأنني يجب أن أفقد هذا الوزن الزائد). كما كشفت أيضًا أن كلوي غالبًا ما ترتدي بدلة ساونا أثناء التمرين للتخلص من الكيلوجرامات.

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