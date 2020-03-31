3 ألوان تجلب الطاقة الإيجابية

الطاقة الإيجابيَّة هي طاقة تحمل في طياتها الحب والعطاء والتفاؤل، أما الطاقة السلبية تزرع في قلب صاحبها، وتنعكس على سلوكه البغضاء والكراهية والسلبية والتشاؤم.

هناك بعض الألوان التي تجلب طاقة إيجابية إلى منزلك أو غرفة المستشفى، ومع ذلك، هناك المزيد من ألوان الطاقة العلاجية التي يمكنك استخدامها في المنزل. وهي تشمل ما يلي:

1- الأبيض لون النقاء ويساعد الألوان الأخرى على التميز، ويرسل رسالة مفادها بأن كل شيء على ما يرام.

2- الأسود بسبب ارتباطه بالفراغ في العديد من الثقافات، يجب استخدامه باعتدال؛ إذ يمكنه أن يجعل الغرفة تبدو أقل اتساعًا وأغمق، ويمكنك استخدامه لجعل الألوان الأخرى تبرز، ولهذه الأسباب، لا يتم عادة إدراج اللون الأسود كأحد الألوان العلاجية للمستشفيات.

3- الرمادي يمكن أن تؤدي الظلال الأخف من الرمادي إلى تأثير مهدئ، وهذا هو السبب في استخدامه في المستشفيات والمنازل.

ما هو اللون الذي يجعل المرء سعيدًا؟

الإجابة ليس لونًا واحدًا لكن ثلاثة ألوان هي الأصفر والأحمر والبرتقالي فهي ألوان سعيدة، وتدل على الطاقة والحماس للحياة والتفاؤل.

8 نصائح للتخلّص من كراكيب غرفة الأطفال

5 طرق لتنظيف الفضة في المنزل

نصائح لتصميم ديكور المطبخ الصغير