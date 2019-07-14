تعد الخدود الممتلئة من سمات الجمال لدى المرأة، وخاصة إذا كان المتلاء يتناسب مع شكل وجهها، فهو يعطيها مظهراً أكثر شباباً وحيويةً، ولكن هناك بعض السيدات ممن يعانين من نحافة الوجه، والخدود غير الممتلئة.

وفي هذا المقال نقدم لكم 3 تمارين منزلية لنفخ الخدود:

1- تدليك منطقة الخدين والفك لسفلي يومياً باستخدام السبابة، وبحركات دائرية لمدة دقيقتين، ويفضّل أن تكرر هذه العملية أكثر من مرة خلال اليوم الواحد.

2- نفخ الخدود بالهواء، كأنما يراد نفخ البالون، وحبس الهواء فيهما لمدة دقيقة كاملة أو نصف دقيقة، ومن ثم إخراج الهواء بشكل بطيء وتدريجي.

3- تطبيق الشفتين على بعضهما، كأنما يراد التقبيل، ومن ثم فردهما كأنما يراد الابتسام، وذلك من دون إظهار الأسنان، حيث يجب تكرار هذا التمرين خمس عشرة مرة خلال اليوم.

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