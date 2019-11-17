3 طرق تساعدك على ترتيب مخزن بيتك

كيف أرتّب مستودع المنزل؟

ليس المستودع عبارة عن أكوام من الأغراض والحاجيات المبعثرة، والمغبرة، بل تستدعي هذه المساحة العناية بها، وترتيبها. في الآتي، خطوات ترتيب مستودع المنزل:

1. المستودع لا يستوعب الملابس القديمة

يُفضَّل تنظيم الألبسة والأحذية خارج نطاق المستودع المنزلي، إذ يوضع الفائض من الألبسة والأحذية في خزانات خاصَّة في غرفة الملابس أو غرفة النوم، على أن تكون الخزائن عبارة عن قطع أثاث جميلة. وإذا اضطر الأمر لوضعها في المستودع، فيخصّص لها مكانًا بعيدًا عن زحام الحاجيات الأخرى.

2. حماية الكتب من التلف

غالبًا ما تحتفظ سيَّدات البيوت بالفائض من الكتب في المستودع، لكن يجب تخصيص مكتبة لها، وذلك من خلال استغلال طاولة ذات أدراج للاحتفاظ بها، وحمايتها من التلف.

3. حماية الأدوات الكهربائية

من الضروري حماية الأدوات الكهربائيَّة، إن تواجدت في المستودع، من الغبار وعبث الأطفال، وذلك عبر وضعها في صناديقها الخاصَّة. أمَّا إذا لم تتوافر صناديق هذه الأدوات، فإنَّه من المُستحسن تخصيص خزانة خاصَّة بها. إشارة إلى أنَّه من الواجب تصليح الاجهزة الكهربائيَّة التالفة، أو التخلُّص منها. علمًا أنَّ تراكم الغبار عليها قد يتسبَّب بتلفها مع مرور الوقت.

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