3 علاجات منزلية لإزالة الثآليل في الوجه

الثآليل هي زوائد أو أورام حميدة تنمو على سطح الجلد نتيجة الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، حيث يزداد خطر الإصابة بأحد أنواع هذا الفيروس في حال تعرّض الجلد للجرح أو التلف.

وينتقل فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الاتّصال المباشر مع الثآليل لدى شخصٍ مصاب، أو لمس الأسطح والأرضيات الملوثة بالفيروس، كما قد ينتقل من جزءٍ إلى آخر في جسد المصاب نفسه.

وتختفي معظم الثآليل بعد مُضي سنةٍ أو سنتين من التعرض للعدوى، ولكن قد يستمرّ بعضها الآخر لفترةٍ أطول، كما يمكن أن تعود مرةً أخرى بعد اختفائها.

وفي هذا المقال نقدم لكم علاجات منزلية لإزالة الثآليل في الوجه:

1- مُستخلص الثوم:

يحتوي الثوم على مادّة كيميائيّة ذات خصائص مضادّةٍ للفيروسات، ويمكن استخدامه من خلال هرس الثوم ووضعه على الثآليل، ثمّ تغطيتها بضمادة أو شريطٍ لاصقٍ، ويمكن تكرار هذه العمليّة يوميّاً.

2- عصير الليون:

يحتوي عصير اللّيمون على حمض الستريك الذي يحمل خصائص مضادّةً للفيروسات، لذلك يمكن استخدامه لإزالة الثآليل، خاصّةً الثآليل المسطّحة، ويجدر التنبيه إلى أنّه يجب تخفيف عصير اللّيمون بالماء قبل وضعه على الوجه، ويمكن الحصول على النتائج العلاجيّة غالباً بعد مضي ما يُقارب ستّة أسابيع على استخدامه.

3- عصير الأناناس:

رغم عدم وجود دراساتٍ علمية تثبت فعالية عصير الأناناس في علاج الثآليل، إلّا أنّ تجارب البعض تشير إلى فعاليته في إزلة ثآليل الوجه، إذ يحتوي عصير الأناناس على إنزيماتٍ يمكن أن تسهم في حرق الثآليل، حيث يتمّ وضعه مباشرةً على الثآليل باستخدام مسحات القطن، ويتمّ تكرار هذه العملية يومياً قبل الذهاب إلى النوم، ولعدّة أسابيع للحصول على النتائج المرجُوّة.

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