3 فوائد جمالية لخل التفاح تعرف عليها

يتمتّع خل التفاح بفوائد صحية عديدة ومذهلة. ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن خلّ التفاح يتمتّع أيضاً بفوائد مدهشة على الجلد.

فما هي هذه الفوائد؟

1- علاج حب الشباب:

يمكن استخدام خلّ التفاح كتونر Toner لعلاج حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

وفي الحقيقة، فإن تطبيق خلّ التفاح على البشرة يساعد على تفتيح المسام المسدودة وتقشير الجلد، بالإضافة الى تنعيم البشرة وتحسينها.

2- محاربة رائحة القدمين:

يتسبب كل من الفطريات والتعرق الزائد بالمعاناة من رائحة القدمين، إلا أن الخصائص المضادة للفطريات والبكتيريا الموجودة في خلّ التفاح تؤثر بشكل إيجابي على جلد القدمين، وبالتالي تقلل الرائحة.

3- علاج لدغات الحشرات:

خل التفاح قادر على علاج لدغات الحشرات، إذ إنه بفضل خصائصه المضادة للالتهابات يساعد على تقليل الحكة وتهدئة البشرة.

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