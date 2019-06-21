3 فوائد للترمس لصحة الجسم

يُعتبر الترمس أحد أنواع التسالي المفيدة جدًّا لصحة الجسم، والفقيرة بالسعرات الحرارية. اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ،

تطلعكِ في الآتي على أبرز فوائد الترمس:

يحتوي الترمس على الأحماض الأمينية التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم، كما نسبة الكولسترول الضارّ LDL . لذلك يُعتبر من أنواع التسالي المفيدة جدًّا لمرضى السكري، والذين يعانون ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم.

الترمس علاج للكولسترول

يعزز الترمس عمل الأمعاء، لاحتوائه على المعادن والألياف الغذائية، فيساعد بذلك في الوقاية وعلاج الإمساك. قومي بإدخاله فورًا إلى نظامكِ الغذائي.

فوائد الترمس في تعزيز عملية الأيض

يلعب الترمس دورًا فاعلًا في عمليات الحرق في الجسم، إذ يحتوي على الفيتامين "بي" B .

فوائد الترمس في تقوية مناعة الجسم

يُعتبر الترمس مصدرًا أساسيًّا للمنغنيز والزنك؛ وهما معدنان أساسيان في تقوية المناعة وتعزيز صحة الإنجاب، وتنظيم نشاط الجينات.

يحتوي الترمس على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز، وبذلك يعزز صحة العظام والغضاريف.

نصيحة اختصاصية: تناولي الترمس كوجبة خفيفة "سناك" خلال النهار، فهو يؤمن الشعور بالشبع، ويجعلكِ تتناولين كميات أقل من الطعام في الوجبة الرئيسية التي تلي تناوله.

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