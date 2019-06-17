8 فوائد لأوراق شجرة التوت

شجرة التوت هي نوع من أنواع الأشجار الموسمية التي يُستفاد من زراعتها في المقام الأول؛ للحصول على ثمارها، والتوت أنواع، فهناك الأشجار التي تُعطي ثماراً سوداء، أو بنفسجية اللون، وهناك الأشجار التي تُعطي الثمار الحمراء، أو بيضاء اللون، وجميعها تحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة الإنسان، ودعم مقاومته للأمراض، ولا سيما السرطان، ولا تقتصر فوائد شجرة التوت على الثمار فقط، بل على الأوراق أيضاً.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد أوراق شجرة التوت:

1- أوراق التوت لمرضى السكري:

أثبتت الدراسات العلمية أن أوراق التوت تعيد توازن معدل السكر في الدم، وتعالج مرض السكري من النوع الثاني، وذلك بتحفيز البنكرياس والغدد المسؤولة عن إفراز الإنسولين على زيادة نسبة الإفراز، الأمر الذي يُخفض معدل السكر في الدم، بالإضافة إلى مساعدة الجسم على امتصاص الكربوهيدرات، كما يتم تناولها للوقاية أيضاً من الإصابة بمرض السكري.

2- أوراق التوت للعلاقة الزوجية:

شراب ورق التوت يُعزز الرغبة الجنسية للزوجين، كما يتمتع بالقدرة على علاج بعض حالات العجز الجنسي.

3- أوراق التوت للشعر يقضي ورق التوت على الشيب أو الشعر الأبيض، ويمنحه البريق واللمعان، كما يُسرع نمو الشعر بصورةٍ ممتازة.

4- مغلي أوراق التوت للحامل:

مغلي ورق التوت يُساعد المرأة الحامل على التخلص من مشاكل الغثيان، والتشنجات خلال أشهر الحمل، إلى جانب دعم جدار المشيمة، وتخفيض احتمالية نسبة تعرض الحامل لفقدان الجنين أو الإجهاض، ناهيك عن فعالية ورق التوت في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، مما يعني تمتع الحامل وجنينها بصحةٍ أفضل.

5- أوراق التوت للكبد والرئة:

يتمثل دور أوراق التوت بخصوص دعم صحة الكبد والرئة بالتخلص من أعراض الحرارة المرتفعة للرئة، مثل: الإصابة بالحمى، والتهاب الحلق، والسعال، إلى جانب تخفيف حدة آلام الكبد، وتقليل المضاعفات التي قد يتعرض لها الجسم عند الإصابة بمشاكل في الكبد والرئة عموماً.

6- أوراق التوت للمعدة والكلى:

أثبت ورق التوت فعاليةً كبيرةً في علاج أمراض المعدة المُتعددة، ولا سيما القرحة الدموية، ويُذكر أيضاً أنّ تناول شاي أوراق التوت كفيلٌ بتخفيف الأوجاع الناتجة عن المغص الكلوي، ويحسن أداء الكلى، وينشط وظائفها.

7- أوراق التوت للعين:

لأوراق التوت القدرة على إزالة أعراض جفاف العين، وذلك بواسطة استخدام شاي أو مغلي أوراق التوت، لكنه يجب الرجوع إلى الطبيب قبل المباشرة في استخدامه.

8- أوراق التوت لتخفيف الوزن:

تناول أوراق التوت يمنح الجسم شعوراً بالشبع، لذا فهو خيارٌ جيدٌ لمن يسعون إلى إنقاص أوزانهم الزائدة دون مخاطر التعرض لأي مضاعفاتٍ أو مخاطر، كما في بعض حالات الرجيم القاسي، أو الاستخدام غير الآمن لبعض الأعشاب، كما يمنع ورق التوت تراكم الدهون في الجسم، ويمكن الاستفادة من أوراق التوت بهذا الخصوص بغلي كميةٍ قليلة منها في الماء، ثم ترك المغلي لفترةٍ لا تقل عن خمس عشرة دقيقة قبل شربه.

المعلومات الغذائية عن التوت:

- يحتوي على 84 سعرٍ حراري.

- تبلغ نسبة الدهون فيه 0.49

- تشكّل الكربوهيدرات ما نسبته 21.45

- تبلغ الألياف 3.6

- يحتوي على سكر بنحو 14.74

- تبلغ نسبة البروتينات 1.10

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