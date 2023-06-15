3 كريمات مختبرة لإزالة علامات التمدد المزعجة ونصائح حول كيفية تطبيقها

أحيانا نحب علامات التمدد، وأحيانا لا نتحمل رؤيتهم، خاصة عندما تصبح الأشهر أكثر دفئا. أنتِ لست الوحيدة إذا كنت قد بدأت بالفعل في البحث عن أفضل كريمات علامات التمدد قبل دخول موسم الصيف وارتداء الملابس التي من الممكن أن تكشف عن هذه العلامات.

في حين أنها تظهر عادة على الفخذين أو المؤخرة أو المعدة أو الذراعين، إلا أن علامات التمدد لا تنحسر في جزء معين من جسمك أو لا تظهر عندما تصل إلى عمر معين، وهي جزء طبيعي تماما من جسمك تتطور.

تظهر هذه العلامات عادة عندما يتمدد الجلد أو يتقلص بسرعة، سواء كان ذلك بعد الحمل وهي إحدى الحالات الأكثر شيوعا لحدوث هذه العلامات أو حالة أخرى مشهورة وشائعة جدا وهي فقدان الوزن.

تشارك الدكتورة جيمي ديروسا، جراح تجميل الوجه المعتمد من مجلس الإدارة ومؤسس مركز DeRosa للجراحة التجميلية و Med Spa في الولايات المتحدة، أنه "عندما يتعافى الجلد من هذه الصدمة (أي الحمل)، سيصاب العديد من أجزاء البطن والمعدة أحيانا الأفخاذ بعلامات التمدد".

من المهم أيضا أن تضعي في اعتبارك أن ما إذا كنت تعاني من علامات التمدد أم لا يعود إلى حد كبير إلى علم الوراثة، فبتطور العلم يوما بعد يوم لا تزال اكتشافات الوراثة تتطور بشكل مستمر.

أفضل اختياراتنا لأفضل كريمات علامات التمدد لعام 2023

زيت بيو أويل بسعر 10 دولارات فقط! هل يستحق التجربة؟

يمكن تطبيق هذا المنتج على ساقيك لتقليل علامات التمدد، حتى لو كنت قد تعرضت لها لبضع سنوات. الزيت مليء بمكونات قوية مثل الزيوت الطبيعية من الزيت المستخلص من بذور الكتان وزيت شجر اللوز ذو الخواص العديدة التي تعمل على شد خلايا الجلد وتنعيمها إضافة إلى زيت ورق الغار وزيت اللافندر وفيتامين أ لترطيب البشرة وتحسين مظهرها وتوحيد لون البشرة في حال كانت قد تعرضت للتمدد، ويستهدف هذا الكريم منطقة الفخذين لزيادة إمكانية حدوث تغير في لون الجلد فيهما.

تصنيف أمازون: 4.5 / 5 نجوم بسعر 10 دولارات .

قال أحد المراجعين في موقع أمازون: "لقد أجريت للتو عملية جراحية. لطالما استخدمت زيت بيو-أويل ، وهو يعمل بشكل رائع لأي شق أصابني من قبل =، ويساعد في الندبات، وفي كثير من الحالات يخفف الندبة كثيرا لدرجة أنني لا أستطيع حتى أن أقول أنها موجودة بعد الآن.

يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، كما أنه يساعد في تنعيم البشرة وتسكير خطوط التمدد أيضا. أستخدمه كل يوم برفق على أنحاء التمدد والندبات ، وهو بالتأكيد يحدث فرقًا! "

من كلارنس.. كريم خبير إزالة علامات التمدد

كريم علامات التمدد السميك والقوي من كلارنس بتركيبة قوية وفعالة مصنوعة من مكونات نباتية من أشجار صبار القمر (موونلايت كاكتوس) والخيار والفيتامين أ و وفيتامين (سي) لاستهداف علامات التمدد.

يعد هذا الكريم خاليا من العطور فحسب ليلائم أصحاتب البشرة الحساسة إضافة إلى قوامه السميك والقوي الذي يختلف عن باقي الكريمات حيث يتميز بتشلرب عالي للبشرة من غير ترك أي آثار مزعجة

تصنيف أمازون: 4.6 / 5 نجوم وبسعر يبدأ من 22 دولارا إلى 69 حسب اختلاف الحجم.

قال أحد المراجعين في أمازون: "كنت أستخدمه كل يوم، بواقع مرتين في اليوم ، لمدة شهر تقريبا ، وقد تقلصت علامات التمدد كثيرًا.

زبدة مخصصة للمعدة من "ماما بيز" بمستخلصات طبيعية وب13 دولارا

تركيبةمثالية للأمهات الحوامل، زبدة بطن بيرتس من شمع النحل النحل تترك معدتك المتنامية والمنهكة ناعمة ومتغذية ومن غير أي علامات داكنة للتمدد.

تعمل زبدة الشيا والمنتج المليء بفيتامين E في الكشف عن بشرة نضرة أثناء التعافي بعد الولادة على مدار أسابيع قليلة من الأسابيع ستلاحظين اندثار هذه العلامات المزعجة بشكل نهائي.

تصنيف بيرتس بيز: 4/5 نجوم

قالت إحدى المراجعين في Burts Bees: "لقد كان حملي الأول وكنت قلقة حقًا من الإصابة بعلامات التمدد ، لقد أجريت الكثير من الأبحاث عبر الإنترنت للعثور على المنتج المناسب وأنا سعيدة لأنه كان هذا! لقد بدأت منذ الثلث الثاني من الحمل ، فقد حافظت على بشرتي ناعمة طوال الوقت ولحسن الحظ بالنسبة لي لم أحصل على علامة واحدة الآن بعد 6 أشهر من الولادة وارتدت بشرتي إلى وضعها الطبيعي بعد الولادة بشكل جميل. شكرا لك بيرتس بيز ".