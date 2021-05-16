3 مفاهيم خاطئة حول السلوك السيء لابنك المراهق

بصفتك أحد الوالدين ، يمكن أن يكون التعامل مع ابنك المراهق مرهقًا حقًا. من الرغبة في فهم مصدر الغضب والعدوانية لديهم إلى إصلاح الاختلافات المتزايدة بينكما ، انه بلا شك وقت صعب...

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ومع ذلك ، على الرغم من صعوبة الأمر بالنسبة لك ، إلا أنه من الصعب على ابنك المراهق أن يعيش في هذه المرحلة من حياته أو حياتها. إنهم لا يحاولون فقط التكيف مع بيئتهم في المدرسة ومع أصدقائهم ، بل إنهم يخوضون أيضًا معاركهم الخاصة بأجسادهم المتغيرة. هناك الكثير من الأشياء التي تدور في أذهانهم أيضًا ، والتي قد يصعب على الآباء فهمها.

ومع ذلك ، من المهم أن ينظر الآباء إلى أبعد من التوقعات غير الواقعية التي تضعها على ابنك المراهق وأن يتخلصوا من الأساطير حول السلوك السيئ لابنك المراهق. فيما يلي بعض المفاهيم الخاطئة التي عادة ما يكون لدى الآباء حول سلوك المراهق السيئ.

يمكنك التعامل مع الموقف السيئ لابنك المراهق بالمنطق

حسنًا ، التفكير مع ابنك المراهق وجعله يرى الصورة الأكبر في أوقات الأزمات هو بالتأكيد طريقة إيجابية لتعزيز قدراته على حل المشكلات. ومع ذلك ، عندما يكون أذهانهم مضطربًا ويمرون بالعديد من التغييرات في حياتهم ، فمن غير المرجح أن تقنعهم أسبابك ومنطقك أو تقنعهم بالاستماع إليك ، ناهيك عن تحفيزهم على تغيير موقفهم.

العقاب سيصلح كل شيء

إن معاقبة ابنك المراهق لن يؤدي إلا إلى تفاقم العلاقة بينكما. بينما قد تشعر بالإحباط. لكن العقوبة لن تغير أي شيء. وبدلاً من ذلك ، ما يمكنك فعله هو انتظار ان يفهموا خطأهم، دعهم يكتشفون الأشياء بأنفسهم. كن حذرًا في كيفية التواصل معهم ولا ترهقهم بالأسئلة.

سلوكهم السيئ مقصود

يعتقد العديد من الآباء أن سلوك أطفالهم السيئ متعمد. لكن هذا ليس كل شيء. إنهم يمرون فقط بسلسلة من التغييرات البيولوجية والجسدية والعاطفية ، وهذا ما يدفعهم إلى مثل هذا الموقف. بصفتك أحد الوالدين ، يجب أن تكون الشخص الأكبر ولا يجب أن تتجاهل مشاعر طفلك في مثل هذه الأوقات من خلال وصفها بأنها متعمدة.

كيف تحسن من موقف ابنك المراهق؟

أول شيء يجب تجنبه هو تضيق مساحتهم ومحاولة إرباكهم بأسئلة استفهام. دعهم ينفتحون عليك. امنحهم المساحة لفهم ما يريدون في الحياة ودعهم يصلون إليك.

لا تعاقبهم على أخطائهم. بدلاً من ذلك ، اسمح لهم بالتعلم منهم وإيجاد حل وسط حيث يمكن أن يتوصل كلاكما إلى اتفاق.

هناك أوقات يكون فيها ابنك المراهق إيجابيًا ومبهجًا بشكل مدهش. هذه هي اللحظات التي يمكنك فيها حقًا الارتباط بهم وجعلهم يفهمون أنك ستكون متاحًا دائمًا عندما يحتاجون إليك أكثر من غيرهم. اجعلهم يرونك رفيقًا وليس مجرد والد.

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