3 نصائح مهمة لديكور صالات الاستقبال في المنزل

إلى جاذبيَّة ديكورات صالات استقبال الضيوف بصريَّا، من الضروري اختيارها عمليَّة أيضًا. ومن هذا المنطلق، تطلع مهندسة الديكور كارلا منذر على النصائح الأهمِّ في تحقيق ديكورات صالات استقبال تجمع بين جاذبية الإطلالة والعمليَّة.

1. الألوان:

تُسعمل الألوان الحيادية، كالأبيض والبيج، في طلاء جدران صالات استقبال الضيوف، خصوصًا إذا كان قماش الأثاث يحمل ألوانًا زاهيةً، مع إمكانيَّة تمييز جدار من خلال طلائه بأحد ألوان موضة الموسم، وذلك في حال كان القماش سادة.



2. الأثاث:

• ديكورات صالات استقبال الضيوف بالمنازل العصريَّة تشتمل على أريكة تتخذ شكل حرف "إل" اللاتيني ومقعدين، أو أريكة ذات ثلاثة مقاعد وأخرى بمقعدين.

• يُنصح باختيار الأرائك والمقاعد المريحة، والمكسوَّة بالقماش أو القطن أو الجلد الـ"ألكانترا"، مع البعد عن الحرير لصعوبة تنظيف الخامة المذكورة.

• تُناسب الستائر المصنوعة من الكتان هذه المساحة، مع الحرص على أن تتماشى ألوانها وقماش الأرائك.

• تُناسب الطاولات الجانبيَّة ذات الأحجام المتعدِّدة، الطاولات التي يمكن أن تتداخل ببعضها البعض، من دون إحداث فوضى في المكان.



3. الاكسسوارات:

• يجب البعد عن المبالغة في نثر الإكسسوارات، مع الاكتفاء بالقطع البسيطة منها. وفي هذا الإطار، يُستحسن توزيع الإكسسوارات الزجاج المُلوَّنة أو تلك المصنوعة من الـ"ستاينلس ستيل". ولا مانع من تزيين الجدران بلوحات تحمل صورًا لطبيعة الموسم.

• تُعلَّق لوحة بريشة رسام معروف على الجدار في الزاوية، أو تُختار أخرى طويلة بحيث تُثبَّت على الأرض بدرجة 45 مئوية، مع تسليط الضوء عليها لتكون محطّ أنظار الزائرين.



4. الإضاءة:

• يُثبت "أباجور" ذو قاعدة على الأرضيَّة.

• يوضع "كورنيش" يحمل إضاءة غير مباشرة، إذا كان السقف منخفضًا.

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