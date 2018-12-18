فوائد العسل للقلب

العسل يمكن أن يقلل من مستويات الكولسترول السيئ ويزيد من مستويات الكولسترول الجيد

يحتوي العسل على الكثير من المعادن والفيتامينات المختلفة بالإضافة إلى مواد مضادة للبكتيريا، والتي تساعد في تخليص الجسم من البكتيريا، ويعتبر مزيج العسل والماء فعالاً في تعزيز وظيفة جهاز المناعة في جسم الإنسان.

ويُعدّ العسل مفيداً لصحة القلب لاحتوائه على العديد من المواد الغذائية المفيدة وفي هذا المقال نذكر من فوائده لصحة القلب:

1- مصدرٌ لمضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب: حيث إنّ مضادات الأكسدة الموجودة في العسل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب؛ حيث إنّها تساعد على توسيع الشرايين، ممّا يزيد من تدفق الدم إلى القلب، كما أنّها يمكن أن تقلل من خطر تكون الخثرات الدموية التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات.

2- تنظيم مستويات الكولسترول: إذ تشير الدراسات إلى أنّ العسل يمكن أن يقلل من مستويات الكولسترول السيئ ويزيد من مستويات الكولسترول الجيد بشكلٍ كبير، ممّا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن الجدير بالذكر أنّ ارتفاع مستويات الكولسترول السيئ يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

3- التقليل من مستويات الدهون الثلاثية: فقد أشارت عدّة دراساتٍ إلى أنّ الاستهلاك المنتظم للعسل كبديلٍ عن السكر يرتبط بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدهون تُعدّ من أكبر عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، ففي إحدى الدراسات لوحظ أنّ الأشخاص الذين يتناولون العسل كانوا يمتلكون مستويات أقلّ من الدهون الثلاثية بنسبةٍ تتراوح بين 11-19% مقارنة مع الأشخاص الذين يتناولون السكر.

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