طبيب البوابة: مخاطر تخزين الطعام في ورق الألمنيوم هل تلف طعامك بورق الألمنيوم قبل طبخه في الفرن؟ ما قد لا تدركه هو أن بعض رقائق الألمنيوم أو القصدير سوف تتسرب إلى وجبتك - وهذا قد يكون ضارًا بصحتك.

طبيب البوابة: مخاطر تخزين الطعام في ورق الألمنيوم

استخدام رقائق الألومنيوم لبقايا الطعام

قد يجادل بعض الناس أن استخدام رقائق الالمنيوم يشبه الطهي في الأواني المصنوعة من الألومنيوم، فكيف يمكن أن تكون الرقائق ضارة؟ حسناً ما لا يعرفونه هو أن الطهي بأواني الالمنيوم لا يعد مشكلة، بل وضعها في ورق الألمنيوم في الفرن يمثل مشكلة، خاصة إذا كانت الأطعمة حمضية أو حارة مثل عصير الليمون والطماطم مقارنة بتلك التي تحتوي على الكحول أو الملح. ويتم تحضيرها في درجات حرارة عالية.

في كثير من الأحيان ، نقوم بتخزين بقايا الطعام في ورق ألومنيوم لإبقائها طازجة لفترة أطول أو نغطي الطعام بقطعة من ورق الألمنيوم فوق العلبة أو الصينية التي يتم فيها تخزين الطعام، ولكن لسوء الحظ ، ليس من الآمن تخزينه بهذه الطريقة. تعالوا نتعرف على الأسباب:

طبيب البوابة: مخاطر تخزين الطعام في ورق الألمنيوم

البحث

وفقًا لبحث نُشر في المجلة الدولية للعلوم الكهروكيميائية ، " يتسرب معدن الألمنيوم من الرقائق بطرق مختلفة، لا سيما في الماء المقطر وكذلك المحلول الحمضي والقلوي. ووجد أنه أعلى بشكل ملحوظ في المحاليل الحمضية والمائية مقارنة بالمحلول الكحولي والملحي. أيضًا ، عندما يتعرض ورق الألومنيوم لدرجات حرارة أعلى ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة معدل هجرة المعدن في الأطعمة ".

تفاعل الطعام مع الأكسجين

أحد الأسباب الأخرى التي تمنعنا من تخزين بقايا الطعام في ورق الألمنيوم هو أنه لا يقوم بعمل جيد بما يكفي لمنع وصول الأكسجين إلى الطعام. مما يسمح للبكتيريا بالنمو داخل الطعام ، وهذا قد يفسد الطعام في اليوم التالي بالسرعة نفسها كما لو لم تغلفه على الإطلاق.

خيارات أخرى للتغليف

يتفق الخبراء على أنه بدلاً من رقائق الألومنيوم ، يمكننا اختيار لفائف وأغطية لتخزين الطعام المتبقي لدينا والحفاظ عليه طازجًا لفترة أطول. عندما نستخدم ورق التغليف ، فإنه يمنع أي أكسجين من الدخول إلى الطعام. لذلك ، فهذه طريقة أفضل بكثير لتغطية الوعاء أو الطبق. وإذا لم يكن لديك غلاف لاصق ، فمن الأفضل استخدام وعاء بغطاء لأنه يحمي الطعام أيضًا من الأكسجين. لكن تأكد من أن الطعام في درجة حرارة الغرفة عند نقله الى وعاء التخزين. والخيار الأخير هو تخزين بقايا الطعام في الفريزر في أكياس وعلب مختلفة. سيساعد هذا أيضًا في توفير بعض الوقت لك.

الخلاصة

لا تعتبر رقائق الألومنيوم خطرة ، ولكنها قد تزيد من محتوى الألمنيوم في نظامك الغذائي بكمية صغيرة. إذا كنت قلقًا بشأن كمية الألومنيوم في نظامك الغذائي ، فقد ترغب في التوقف عن الطهي باستخدام رقائق الألومنيوم. ومع ذلك ، من المحتمل أن تكون كمية الألومنيوم التي يساهم بها ورق القصدير في نظامك الغذائي ضئيلة.

ويوصي الخبراء بتجنب طهي الأطعمة في ورق الألومنيوم أو على درجات حرارة عالية جدًا (400 درجة فهرنهايت أو أعلى) ، وتجنب تغليف الأطعمة الحمضية بورق الألمنيوم لفترات طويلة من الوقت.

المصدر: هيلث لاين

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