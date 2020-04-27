4 أفكار لإعداد وجبة الإفطار في رمضان

رمضان هو شهر الخير، ولكن إعداد وجبات لعددٍ كبيرٍ من الناس قد يبدو مقلقًا للكثير من ربات البيوت، وغالبًا ما يمثل ذلك عبئًا عليها خصوصًا مع صيامها.

بعض السيدات تواجه مشكلات عدة أثناء إعداد وجبة الإفطار في رمضان، لا سيما تحضير وجبات عدّة في وقت محدود، "موقع البوابة" يقدم لكِ بعض الأفكار المساعدة أثناء إعداد الإفطار، في ما يأتي:

1. عند احتراق الأرز

يُنصح بوضع طبقة من قشور البصل على وجه الأرز، من ثم غطاء الطنجرة لمدة 20 دقيقة، وذلك بهدف امتصاص رائحة وطعم الأرز المحترق. بعدها، يتمّ التخلّص من قشور البصل، قبل سكب الأرز في الأطباق.

2. إعداد بعض المأكولات قبل فترة

يُفضّل إعداد كمية مهمة من الفطائر والمعجنات وأقراص الكبة، مع الاحتفاظ بها في المجمدة، ممّا يختصر الوقت في تحضيرها.

3. تحضير مكعبات الثلج سريعاً

لا تحلو مائدة رمضان إلاَ بوجود العصائر المنعشة، لا بد من تحضير مكعبات الثلج في فترة زمنية قصيرة، من خلال غلي الماء قبل وضعه في الثلاجة، ممّا يساهم في تجميده بشكل أسرع!

4. تجنّب الدموع أثناء تقشير البصل

تواجه معظم السيدات مشكلة الدموع أثناء تقطيع البصل؛ لتفادي هذه المشكلة المزعجة لا بد من تقطيع البصل تحت صنبور الماء الجاري.

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