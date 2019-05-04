4 أمور واجب مراعاتها عند تصميم غرف نوم أطفال حديثي الولادة

غرف نوم اطفال حديثي الولادة ذات ديكورات جميلة، من دون الإغفال عن عامل الأمان فيها. غرف نوم اطفال مناسبة للفئات العمريَّة من صفر إلى سنتين.

1- السرير:

غرف نوم أطفال حديثي الولادة تتضمَّن عمومًا سريرًا مائلًا، من دون أن يتكئ هذا الأخير على أحد الجدران. ويمكن أن تُغطِّي السرير ناموسيَّة مخرَّمة بيضاء تحمي المولود من الحشرات الطائرة. وفي شأن مفرش السرير، من المُفضَّل أن يحمل أحد الألوان السائدة في الغرفة، أو أن يأتي منقوشًا بالرسوم التي تتماشى مع المفهوم المعتمد في المساحة. ومن مستلزمات هذه الغرفة أيضًا: الخزانة والطاولة التي توضع بالقرب من السرير وتحتوي على مستلزمات المولود، بالإضافة إلى أريكة صغيرة ترتاح عليها الأمّ أثناء وجودها في الغرفة.

2- الألوان:

الألوان الفاتحة مُفضَّلة في تصاميم غرف نوم الأطفال، لا سيَّما الأبيض لخشب الأثاث، مع تمييز جدار في الغرفة عبر طلائه بلون مغاير عن الجدران الأخرى، أو تغليفه بورق جدران يحمل أحد ألوان الباستيل، كالأزرق أو الزهري أو البيج.

3- الأرضيّة:

يُفضَّل أن تكتسي الأرضية بالـ"باركيه" أو الـ"فينيل" لحماية شاغل هذه الغرفة من الإصابات الخطرة عند السقوط، فضلًا عن صعوبة تجمّع البكتيريا على هذين النوعين من الأرضيّات، و يجب أن تتبع الإكسسوارات الديكور السائد في الغرفة.

في غرف نوم الأطفال، لا لـ:

• توزيع قطع أثاث عشوائيَّة لا حاجة لها، ما يعيق الحركة. بالمقابل، يُفضّل تخصيص زاوية لحفظ الألعاب.

• استعمال الإنارة القويَّة، بل يُفضّل اعتماد تلك الصفراء بالمقابل، مع وضع عدد من "الأباجورات" بجوار الطاولة أو السرير.

• تثبيت السرير أسفل النافذة مباشرة.

• تغطية الأرضية بالـ"موكيت"، لكونه يتسبَّب بالحساسيّة للأطفال.

• تزيين الغرفة بالنباتات، لكونها تسحب الأوكسيجين منها.

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